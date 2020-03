Antonella Elia, ancora scintille al GF Vip con Valeria Marini: la insulta così

Antonella Elia e Valeria Marini, ancora scintille nella Casa del Grande Fratello Vip. A una settimana dall’ingresso della showgirl stellare nel cast dei cosiddetti ‘vipponi’, la ex stella di Non è la Rai continua a prenderla di mira. E riscattano gli insulti. Anche gli altri inquilini sembrano averne già abbastanza della situazione che si è venuta a creare da quando la Marini ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia.

E sanno anche che gli scontri delle due primedonne domineranno la diretta del reality di lunedì 2 marzo dove, stando alle anticipazioni, ci sarà però anche spazio per altri argomenti. Come la sorpresa che dovrebbe ricevere Fabio Testi, finito al televoto insieme a Teresanna, Sara Soldati e Asia Valente. A proposito di Asia: sui social sono tantissime le richieste di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti dopo aver detto a Sossio “sei un down” per uno scherzo. (Continua dopo le foto)



















Ma tornando ad Antonella Elia e Valeria Marini, come riporta Il Tempo quest’ultima ha trascorso la giornata a chiedere agli altri inquilini chi avrebbero nominato durante la nuova puntata con Alfonso Signorini e soprattutto ha chiesto loro di non essere nominata. Fino a quando la Elia ha sbuffato: “Non si può fare, non si chiede chi si nomina, campana stonata”. Pronta la Marini: “La mia voce è radiofonica e non ho niente da nascondere e pensa a quello che ti aspetta”, riferendosi a un’eventuale squalifica per averla spintonata. (Continua dopo le foto)















“Oh sono terrorizzata, che paura – ha ribattuto Antonella Elia – Dimenticavo, abbiamo una stella hollywoodiana, tu mandi messaggi di idiozia, idiota nel vero senso della parola. Passi la vita a chiedere chi nominano e a dire ‘non nominare me’ e te Antonio le dai pure retta”. “Non voglio essere agganciata dalle tue offese, ma non mi guardare in quel modo”, ha risposto Valeria ridendo. (Continua dopo le foto)











“Basta che ti guardi allo specchio e hai uno choc – ha replicato ancora Antonella Elia – Secondo lei le strategie non si possono fare, ma chiedere chi nomini sì”. E infine scimmiottando la Marini: “Io mi devo salvare perché sono la regina…”. Nella nuova diretta, è più che certo, Alfonso Signorini (che nel frattempo ha comunicato agli inquilini che il reality durerà fino alla fine di aprile) approfondirà la questione.

