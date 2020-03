Ventiquattro ore dopo la prima puntata del Serale di Amici, Maria De Filippi è tornata in tv con un altro programma seguitissimi: C’è posta per te. E come ogni sabato, oltre ai protagonisti delle storie sapientemente raccontata dalla conduttrice, in studio si sono alternati diversi ospiti vip.

Tra questi anche la coppia d’oro del gossip nostrano che per la gioia dei fan si è riunita da circa un anno: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Anche l’argentina più famosa d’Italia e il ballerino napoletano lanciato anni fa dal talent della De Filippi, già genitori del piccolo Santiago, hanno ricevuto la classica lettera dal postino della trasmissione e si sono presentati da Maria senza sapere cosa aspettarsi. Chi hanno trovato dall’altro lato della busta? I mitici Pio e Amedeo. Scopo del duo comico era aiutare un ragazzo innamorato. (Continua dopo la foto)



















Il ragazzo in questione era Gabriele, fratello 24enne di Amedeo che sogna di sposare la sua fidanzata Giorgia e al suo matrimonio ha espresso il desiderio di avere come testimoni nientemeno che Belen e Stefano. Così, la showgirl argentina ha accettato di esaudire questo sogno. E Stefano, che sembrava un po’ titubante, alla fine si è lasciato trasportare dall’entusiasmo. (Continua dopo la foto)















Tra battute infinite, Pio e Amedeo sono anche riusciti a convincere la coppia a fare dei regali meravigliosi per le nozze di Gabriele e Giorgia e spinto De Martino ad acquistare una cucina, le bomboniere per gli invitati e un bellissimo anello per la proposta di matrimonio. Ma durante l’ospitata di Stefano e Belen a ‘C’è posta per te’ ha ovviamente catalizzato l’attenzione la bellezza della showgirl. E il suo look. (Continua dopo le foto)











A C’è posta per te la sempre magnifica Belen ha indossato un mini abito giacca color senape abbinato a décolleté neri con cinturino introno alla caviglia e tacco a spillo. Per quanto riguarda il vestito, nel dettaglio si tratta di un modello di raso firmato Blazé Milano che ha l’abbottonatura a doppio petto e una cintura tono su tono a segnare il punto vita. Il prezzo di questo abito giacca? Se ci state già facendo un pensierino sappiate che costa ben 1.740 euro. Il top argentato che faceva capolino, però, è riciclato: lo aveva già sfoggiato già qualche giorno prima alle sfilate parigine.

Alessia Macari, il body contiene a stento il seno esplosivo: fan impazziti