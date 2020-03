Una dolce e gradita sorpresa per Bianca Guaccero. La regina di Detto Fatto ha svelato tutto in diretta, nel corso dell’ultima puntata dello show che conduce tutti i pomeriggi su Rai2 con la collaborazione di Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. La bella Bianca, che tra poco troveremo a Detto Fatto anche il sabato mattina, ha raccontato al pubblico che mai si sarebbe aspettata di ricevere cento rose bianche e una lettera con frasi bellissime.

Un regalo così inatteso che le è anche scesa qualche lacrima di commozione. Perché nessuno fino a questo momento, parole sue, si era spinto fino a tanto con lei. Il mittente di questo gesto così romantico? Nessun fidanzato, ma a quanto pare un ammiratore che poi, a fine puntata, non è rimasto così segreto… Ma andiamo con ordine. (Continua dopo la foto)



















“Devo ringraziare un ragazzo dalla Germania che mi ha regalato 100 rose bianche e una lettera che mi ha fatto emozionare”, ha esordito Bianca Guaccero in diretta. E Jonathan non se l’è fatto ripetere due volte, ha voluto subito indagare consigliandole di incontrare questo fan misterioso: “Palesati! Dicci tutto di te. Bianca, devi essere davvero contenta per confessare tutto”. La conduttrice lo ha ammesso con candore perché “non mi fa mai nessuno questo gesto”. (Continua dopo la foto)















“Io ti ho regalato molto di meglio, ma non te lo vedo mai addosso!”, ha scherzato Jonathan, la cui curiosità è stata poi saziata. A inviare cento rose bianche e una lettera all’amica e collega Bianca Guaccero non è stato un giovane uomo come ipotizzato dallo stilista, che la puntata precedente aveva raccolto le informazioni sugli ex della conduttrice. Ancora una volta è stata la stessa Bianca a chiarire la faccenda. (Continua dopo le foto)











“Gli autori mi hanno appena detto che Nino dalla Germania ha 75 anni… ma ha tutti i denti!”, ha precisato a quel punto Bianca Guaccero. E Jonathan, senza scomporsi: “Hai 40 anni, che male c’è a stare assieme a uno che ne ha 75? Magari ha una maturità che un 50enne non ha. Ti darà quella sicurezza di cui hai bisogno”.

