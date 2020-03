Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica Live anche Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini. E la fidanzata di quest’ultimo, presentata direttamente dalla ‘suocera’ che ormai è una habitué dei salotti tv di Barbara D’Urso. Ma prima delle presentazioni ufficiali della compagna del figlio con la quale Alba ha un ottimo rapporto, la Parietti ha raccontato com’è nata la sua storia d’amore con il padre di Francesco, l’attore Franco Oppini.

“Conoscevo già Jerry (Calà, ndr) ci aveva provato subito. Quando sono arrivati a Torino, mi hanno invitata a teatro, siamo finiti a tavola insieme Franco faceva un po’ il fenomeno, come d’abitudine quando doveva rimorchiare”, ha detto Alba Parietti ricordando il primo incontro con Oppini. Quando è nato Francesco, la Parietti aveva 19 anni e i primi tempi è stato fondamentale l’aiuto di sua madre. (Continua dopo la foto)



















“Mia madre era una persona molto speciale, meravigliosa, aveva però un disturbo di personalità, non diagnosticato”, ha svelato la Parietti, che ha raccontato questa vicenda anche nel suo libro. Pare che la donna fosse affetta da un problema genetico, condiviso con suo fratello che fu rinchiuso nel manicomio di Collegno. “Mia madre aveva dei disturbi di personalità simili ma non continui, aveva delle zone d’ombra in cui era un’altra persona ed era ingestibile per me e mio padre. Queste crisi duravano a volte un giorno, a volte due”.(Continua dopo la foto)















“Aveva manie paranoiche – ha continuato la showgirl -, ci impediva di frequentare altre persone, poi ritornava a essere la fata che era”. Francesco Oppini, invece, non ha mai avuto la percezione di una malattia nella nonna: “Con me era una nonna normale, di quelle che ti viziano”, ha spiegato. Poi mamma e figlio, che è raro vedere insieme in tv dal momento che lui non fa parte del mondo dello spettacolo, hanno presentato al pubblico Cristina Tomasini. (Continua dopo le foto)











Anche Cristina, che è di Bergamo, non fa parte del mondo televisivo e a Domenica Live ha raccontato che ha conosciuto Francesco “quando eravamo ancora fidanzati, ma abbiamo sempre avuto tanto rispetto delle persone che avevamo accanto” e che “Il primo bacio è arrivato quando eravamo a casa mia”. E Alba Parietti, che l’ha definita “una ragazza buona e semplice” ha aggiunto: “Prima di pubblicare una foto insieme sui social hanno aspettato sei mesi. Se sei nel cuore di una persona non hai bisogno di apparire altrove”.

“Che pena”. Luciana Littizzetto demolita, la sua ultima uscita a ‘Che tempo che fa’ non è piaciuta a nessuno