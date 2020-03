“Che pena”. Luciana Littizzetto demolita, la sua ultima uscita a ‘Che tempo che fa’ non è piaciuta a nessuno

Luciana Littizzetto e il Coronavirus. La comica e presentatrice piemontese ha voluto dire la sua ieri sera durante la diretta di ‘Che tempo che fa’, il programma di Fabio Fazio in onda su rai 2. Luciana Littizzetto non si è fatta sfuggire la possibilità di ironizzare sull’aumento dei prezzi dell’Amuchina e gel disinfettanti a causa del nuovo Coronavirus. La comica torinese ha infatti sfoggiato un costume da “Amucona”, la cugina di Amuchina, definita “il nuovo bene rifugio degli italiani”.

Durante lo sketch, che si può vedere come sempre in apertura, la Littizzetto ha paragonato l'Amuchina a Mark Caltagirone. Anche la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa è andata in onda senza pubblico, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha limitato gli assembramenti di persone. Di conseguenza, a scandire le battute della Littizzetto non c'erano le risate del pubblico.



















A quanto pare però questo travestimento non è andato giù a tutti, probabilmente anche a causa del tema trattato che soprattutto di recente è diventato ostico e spinoso. Selvaggia Lucarelli, infatti, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato una foto della Littizzetto proprio nelle vesti dell'Amucona, condita da un laconico "che imbarazzo".















Sempre ieri, tra li ospiti c'era anche il virologo Roberto Burioni."Siamo nel pieno di un momento decisivo, l'inizio di un'epidemia. Il momento in cui possiamo ancora fermarla o diluirla nel tempo – ha detto – È ancora presto – dice – per abbassare la guardia". Secondo il virologo, "i malati che osserviamo oggi si sono più o meno infettati prima del momento in cui abbiamo messo in atto delle misure molto energiche per ostacolare la diffusione di questo virus".











Per Burioni, “tutto quello che diciamo ha senso ora, perché poi le cose cambiano, quindi le cose che diciamo adesso magari non sono più vere tra due giorni”. Dal virologo anche alcune regole di comportamento: “Ricordiamo: lavarsi le mani, non portarsi le mani agli occhi e alla bocca, toccare meno cose possibili e non stare vicino alle persone. Bisogna sapere che ci stiamo giocando, con i nostri comportamenti, qualcosa di importante”.

