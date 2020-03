Valeria Marini al GF Vip, la voce sul cachet: “Ecco quanto guadagna settimana”

Valeria Marini è entrata al Grande Fratello Vip da meno di una settimana ma già non c’è giorno che non si parli di lei. La showgirl dei “baci stellari” è la nuova concorrente del reality e ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia lunedì 24 febbraio in diretta insieme a Sossio Aruta, l’ex volto di Uomini e Donne e di Temptation Island.

Ma come detto, la Marini si è subito distinta nella Casa, innanzitutto per gli scontri con Antonella Elia. Scontri ferocissimi. Il culmine si è toccato mercoledì scorso, quando Antonella ha spintonato Valeria durante la scrittura della sceneggiatura per la regia del film ‘Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello’. Dopo un primo battibecco, la Marini le ha fatto un segno con la mano e la Elia ha perso la pazienza, dandole un colpo all’altezza del seno: “La smetti? Mi hai rotto i cogl***”, ha urlato spingendola lontana da sé. (Continua dopo la foto)



















Poi la lite in sauna, dove sono volate parole forti, ma non solo. Valeria Marini ha anche fatto una rivelazione agli altri inquilini della Casa: ha spifferato che il reality chiuderà i battenti alla fine di aprile e scatenato il “caos”. Alcuni hanno pensato a ritirarsi, Adriana Volpe ha pensato subito alla figlia e detto che ora non sa come fare. Ma per esempio Aristide Malnati non le ha creduto. (Continua dopo la foto)















Poi, poco dopo, Alfonso Signorini è entrato nella Casa e confermato quello che tutto il pubblico, tranne i concorrenti stessi, già sapevano da giorni. Il conduttore ha confermato lo spolier di Valeria e comunicato ai concorrenti che il GF Vip si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni Vip. Ma a proposito di Valeria Marini, qual è il suo cachet al reality di Canale 5? (Continua dopo le foto)











Come ogni anno, riecco le indiscrezioni sui compensi di alcuni dei Vip di questa quarta edizione del GF che, stando a quanto riportato da Libero, sarebbero in linea con quelli di un paio d’anni fa. Nel dettaglio, sembrerebbe che Valeria Marini, entrata nella Casa la scorsa settimana, abbia firmato un contratto da 20mila euro a settimana e una volta uscita per andare in studio gliene daranno 8. Altra voce riguarda Barbara Alberti, che si è poi autoeliminata dal reality: pare che la scrittrice abbia percepito 18mila euro a settimana per rimanere in Casa.

