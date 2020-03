“Zitto, zitto!”. GF Vip, Fabio Testi: una rivelazione così inaspettata che Antonella Elia resta basita

Fabio testi inizia ad accusare la stanchezza. Nella casa del Grande Fratello Vip la noia si fa sentire e alcuni inquilini sembrano averlo preso di mira. Fabio ha un carattere riservato e alcuni compagni di viaggio hanno pensato bene di smorzare la sua serietà, mettendolo alla prova con molti scherzi. Forse troppi, a detta dello stesso Fabio. Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese sono i più vispi della casa e Fabio Testi inizia a indossare le vesti del nonno un po’ troppo brontolone. Ma ciò non significa che Testi non viva le dinamiche all’interno della casa e anche lui esprime i suoi punti di vista.

“Ragazzi volevo darvi un Comunicato Ufficiale interno nostro, vorrei dire basta agli scherzi di notte e con il cibo, c’è tutta la giornata per giocare e la sera c’è chi vuole riposare. Non voglio vedere gavettoni con prodotti come dentifricio o creme quando c’è gente che non può comprare neanche il pane! Cerchiamo di dare il buon esempio per favore”. Con queste parole Fabio Testi ha provato a quietare gli animi di alcuni coinquilini troppo burloni. I giorni trascorsi dentro la casa del Grande Fratello Vip iniziano a mettere a dura prova la pazienza di tutti. Per uccidere la noia, uno scherzo è quel che ci vuole, ma secondo Fabio molti stanno mettendo a rischio la sua pazienza. (Continua dopo la foto).



















Dopo la squalifica di Clizia Incorvaia, in seguito alle offese che l’influencer ha mosso nei confronti di Andrea Denver, si può dire che qualcosa sembra essere rimasto in sospeso. A questo si è aggiunto l’ingresso di Valeria Marini, insieme a Sossio Aruta, quindi il discusso scontro Antonella Elia: “Non è la prima volta. Se l’avesse fatto solo con me, ma lei lo fa abitualmente. La prima volta che sono entrata, lei mi ha detto: ‘Tu mi fai schifo, mi fai vomitare, non sai fare niente, sei cucita dalla testa ai piedi‘. È un’aggressione senza motivi. Ma chi la conosce. Non ci ho mai avuto niente a che fare, se non subire le sue aggressioni senza motivo. Nonostante questo, ho provato a stemperare. Ma non ce l’ha solo con me. Poi si dice: ‘Lei ha sofferto’. Ma chi è che non ha sofferto?”. (Continua dopo le foto).























Antonella Elia è stata coinvolta in una chiacchierata avvenuta tra Fabio Testi e Antonio Zequila. Infatti, durante i festeggiamenti del compleanno di Licia Nunez, Andrea Denver ha nuovamente colto l’occasione giusta per sfilare a petto nudo davanti a tutti gli inquilini della casa, dando nuovamente prova dei suoi pettorali da capogiro. Infatti il modello andava gironzolando per le stanze a petto nudo. Paola Di Benedetto è sembrata cotta al punto giusto e c’è chi non ha perso tempo per notarlo e commentarlo con disinvoltura. Ma neanche tanta, visto che le voci dentro la casa non fanno molta strada prima di arrivare al diretto interessato. (Continua dopo le foto).

“Lui vuole sedurre mentre dorme”, commenta Fabio testi. E Antonella non può che dire anche la sua: “Peccato però che non seduce”. Testi controbatte nuovamente: “Hai voglia se ha sedotto… Tu capirai le donne, noi capiamo gli uomini… Zitto zitto”. Testi ha fatto l’occhiolino a Zequila e hanno riso. “Ma chi? Parli di Sara che si è un po’ innamorata di lui?”, insiste Antonella. Fanno cenno di no, ma poco dopo Testi proferisce il nome della fidanzata di Federico Rossi. Tutto fa testo sul labiale. Antonella stenta a crederci. Fabio Testi vanta una certa esperienza nel campo e, forse, non è troppo distante dal vedere la verità.

