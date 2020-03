“Mollo”. GF Vip, Paola Di Benedetto in lacrime: momento durissimo per l’ex ‘Madre natura’

Uno sfogo che non ha lasciato indifferente nessuno, quello di Paola Di Benedetto. La modella è in fatti scoppiata a piangere. Dopo quasi due mesi di reclusione forzata all’interno della casa del Grande Fratello, Paola Di Benedetto ha avuto un momento di sconforto. È stata il punto finale dopo una settimana difficile in cui Paola Di Benedetto ha dovuto affrontare accesi diverbi con Fabio Testi e Antonio Zequila. Ma ciò con cui più fa fatica a convivere Paola non sono i suoi compagni d’avventura, ma la mancanza del suo fidanzato, il cantante Federico Rossi.

Paola Di Benedetto, parlando con Sara Soldati con la quale ha creato un buon feeling nonostante sia una delle ultime inquilini giunte nella Casa, ha parlato del suo compagno e del timore che, dopo quasi due mesi di lontananza, possa essere cambiato qualcosa.



















"Non so..quanto si sia abituato a questa assenza forzata. All'inizio magari poteva esser 'un mi manca da morire, mi guarda h24 cosa sta facendo'… sono passati due mesi magari ora guarda una volta al giorno", ha dichiarato l'ex naufraga visibilmente amareggiata: "Lui penserà a te, se il sentimento è forte e così, lui ti aspetta fuori. Lui è avvantaggiato perché ti vede, ate ti sembra passare una vita perché non lo vedi, non lo senti, non sai cosa sta facendo".















E ancora: "Lui è lì che ti aspetta non dire cavolate, quando lo rivedi sarà ancora più forte di prima, fidati è la prova del nove del vostro rapporto, l'amore rimane sempre", le ha risposto Sara cercando di confortala. Paola si è poi lasciata andare in un pianto sconsolato confessando di aver sottovalutato l'esperienza che sta vivendo.











“Questi giorni ho scoperto quanto è dura questa esperienza, l’avevo presa sottogamba, arrivo ad un certo punto e dico ma cosa faccio mollo?” si è domandata la bella modella veneta. Paola Di Benedetto nasce a Vicenza l’8 Gennaio 1995. L’ex Madre Natura nasce da genitori siciliani emigrati al Nord. Fin da piccolissima, la bella Paola si appassiona al mondo dello spettacolo e, dopo esser diventata maggiorenne, s’iscrive ai vari concorsi di bellezza diventando molto seguita. Lavora come modella e showgirl: arriva seconda al concorso locale Miss Vicenza, partecipando anche a Miss Grand Prix Veneto, vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl.

