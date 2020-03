“Vergogna!”. Clizia Incorvaia demolita sui social, le sue parole da Silvia Toffanin non sono passate inosservate

Una puntata imperdibile quella di Verissimo. Silvia Toffanin ha avuto un ospite attesissimo in studio. Clizia Incorvaia ha raccontato l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, senza omettere nulla. Dal matrimonio con Sarcina a all’amore con Paolo Ciavarro, Clizia non ha mostrato alcuna resistenza quando era necessario cadere in particolari estremamente privati. Le confessioni dell’influencer siciliana hanno anche emozionato e commosso. Perché si può anche dire e pesare di tutto sul suo conto, ma Clizia rimane pur sempre una mamma e una donna con una storia importante alle sue spalle.

Non potevano mancare alcuni riferimento alla ‘cucciola’, ovvero la piccola Nina, la figlia che ha avuto dal matrimonio con Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni: “Quando è entrato l’immunologo nella casa io ho pianto perché il mio primo pensiero è andato a lei. Io sono molto possibilista, forse doveva andare proprio così: dovevo uscire dal Grande Fratello perché lei doveva stare con me”. Nina è il motivo per cui l’influencer e l’ex marito provano da tempo ad avere un rapporto civile: “Oggi ci sentiamo in maniera educata, solo per la piccola. Spesso Nina all’inizio della separazione mi chiedeva se amavo ancora il suo papà, e io rispondevo che lo amavo in modo diverso. Del resto, se non ci fosse stato questo matrimonio, io non avrei avuto mai la mia bambina”. (Continua dopo la foto).



















Una bufera mediatica alla luce della separazione, che ha pesato molto sulle spalle di Clizia. L’influencer ha avuto lenti momenti di ripresa e Nina, la sua felicità, hanno sicuramente fatto alzare la pretesa di farcela e uscirne con dignità. La fine di un matrimonio rappresenta sempre un grande fallimento, e quella rottura si è fatta sentire anche dopo: “Io non ero felice da anni, e quel bacio è avvenuto dopo la separazione, non ho tradito nessuno. Io ero molto innamorata, ho fatto di tutto per tenere in piedi questo matrimonio, ma non ero più felice. Ero sempre sola e mi accontentavo delle briciole”. Autostima e serenità sono stati traguardi da riconquistare gradualmente. (Continua dopo le foto).























Ma il passato continua a bussare alla porta della Incorvaia, che prova ogni giorno a tutelare Nina. Una causa in corso con l’ex marito che ancora non concede la tranquillità necessaria per ingranare nuovamente la vita di ogni giorno: “Ero una donna sola, mi lasciava sempre a casa con una scusa diversa. Abbiamo una causa in corso e preferisco mantenere il riserbo per proteggere mia figlia”. Poi la storia con Paolo Ciavarro, del tutto imprevedibile, che ha fatto rinascere la voglia di credere di nuovo nella possibilità di amare e di essere amata: “Pensavo di avere con lui un epilogo diverso, ma io ho già vinto, ho trovato il mio principe: un uomo elegante, protettivo, timido, è un’anima bella, non pensavo potesse esistere”. (Continua dopo le foto).

La squalifica dal GF Vip è arrivata come una doccia fredda: “Non mi ero resa conto di quello che ho detto, ero in preda alle emozioni, lì è tutto falsato. Io sono molto severa con me stessa e adesso sto cercando di perdonarmi, volevo solo il lieto fine!”. La spiaggia di Fregene attende la coppia di innamorati. Clizia ha già fatto il suo blitz, poi postato su Instagram per lanciare un romantico messaggio a Ciavarro “Ti aspetto qui”. Clizia esce dalla casa del GF Vip con non poco amaro in bocca. Tanto altro poteva ancora accadere, ma il reality non permette errori che Clizia stessa deve ancora perdonare nei suoi stessi riguardi. I fan non sono, al momento, dalla sua parte: “Usa la figlia per nascondere la sua squalifica. Doveva chiedere scusa appena entrata in studio, vergogna”.

