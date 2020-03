“Niente sesso da 2 anni”. Bianca Guaccero, la confessione intima arriva in diretta. E lo studio mormora

Bianca Guaccero sta scalando la vetta che potrebbe vederla nella top ten dei volti più seguiti in tv. Anche merito di un sorriso splendido e una conduzione disinvolta. Bianca Guaccero dà prova di fare le cose per bene e non delude mai il pubblico. Dalla sua pare ha sempre la genuinità, una caratteristica che la contraddistingue da sempre. Tanti ospiti in studio in “Una storia da cantare”, come Gigi D’Alessio, Teo Teocoli, Elio, Noemi, Marisa Laurito, Paolo Belli, Fausto Leali, Raphael Gualazzi, Rocco Papaleo, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Raimondo Todaro, Eugenio in Via Di Gioia, Eugenio Campagna e La Sierra. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri hanno dedicato ad Adriano Celentano la puntata di sabato 29 febbraio.

Una Guaccero nelle vesti di ballerina: in diretta dall’Auditorium RAI di Napoli, Bianca si è abbandonata tra le braccia di Raimondo Todaro. Enrico Ruggeri, invece, ha narrato attraverso parole e note, aneddoti e curiosità su Celentano: il primo a portare il vero rock’n’roll alle masse, in grado di mescolare divertimento e impegno. Il pubblico a casa è stato chiamato a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri. Con la regia di Duccio Forzano. (Continua dopo la foto).



















Ma Bianca Guaccero è anche presente nello studio di Detto Fatto, dove ha lasciato tutti senza parole. Anzi, qualcuno ha commentato. Scopriamo cosa è accaduto in studio. Bianca ha esordito dicendo: “Non faccio sesso da due anni…”. Momento di silenzio e poi l’intervento di Jonathan Kashanian, che non perde occasione di parlare di toy boy e spiega così: Gegia ha detto che non faceva sesso da tre anni e che adesso è molto felice. È lei la più pazzerella tra i due”. Bianca Guaccero inizia a contare con le dita e alla domanda di Jonathan su cosa stesse facendo, risponde ironica: “A me ne manca uno…”. Un anno in meno rispetto a Gegia. (Continua dopo le foto).























“Tra molti anni sarai ancora single e troverai anche tu un toy boy”, a questa risposta lo studio intero è scoppiato nel fragore delle risate. E per tornare alla serata di Una storia da cantare, la ballerina Bianca non si è fatta scappare l’occasione di brillare ancora per simpatia e carisma. La Guaccero ha cambiato abito per esibirsi con Todaro: una tuta nera con una profonda scollatura a V e la schiena scoperta. Per intonare una delle canzoni di Celentano, ha indossato un vestito nero con gonna sopra al ginocchio, decorata con lunghe frange. Ecco il piccolo incidente: Bianca inciampa. (Continua dopo le foto).

Proprio come accadde a Sabrina Salerno sul palco di Sanremo, anche Bianca ha preso uno scivolone. La frangia si è incastrata sotto il tacco e Bianca ha rischiato di cadere, ma la pronta ripresa si è conclusa con un sorriso e una performance unica. Bianca ha ammaliato tutti. Eppure la vita privata della Guaccero rimane ancora un mistero. Solo ogni tanto riusciamo a saperne di più: ”Puoi fare l’attore, sei bravo a recitare. Vorrebbe che mi fidanzassi. Tu hai i miei fidanzati immaginari nella testa. Non parlo della mia vita privata”. Bianca fa tacere ancora tutto, ma sappiamo che nel camerino arrivano spesso mazzi di fiori. Solo fan innamorati o c’è di più?

