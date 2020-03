“In ospedale”. Barbara D’Urso parla per la prima volta del figlio Gianmauro, succede a Verissimo

Coronavirus, anche Barbara D’Urso decide di parlare a Verissimo. Durante la trasmissione, nel corso del quale è stata protagonista di uno storico abbraccio con Federica Panicucci, la conduttrice ha speso anche parole su uno dei suoi figli, che attualmente lavora in ospedale (la conduttrice non ha fatto il nome, ma dovrebbe trattarsi di Giammauro che è un medico chirurgo).

Barbara, che è da sempre molto riservata sulle vicende riguardanti i suoi figli (ha dichiarato a più riprese in passato che è stata una precisa richiesta loro, dettata dalla voglia di privacy, non essere citati), ha comunque detto di essere tranquilla, chiudendo poi in fretta il discorso. "I tuoi figli Barbara sono in giro per il mondo o sono qua?", ha chiesto Silvia Toffanin alla d'Urso, durante la discussione in studio sull'informazione riguardante il tema caldo di questi giorni, il coronavirus.



















"Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr)", la risposta della conduttrice di Pomeriggio 5 che tuttavia ha aggiunto: "Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla". D'altro canto Barbara, anche nelle sue trasmissioni, ha invitato più volte a non lasciarsi prendere dal panico nonostante la situazione non sia rosea.















Dunque, si rileva coerenza tra i consigli televisivi e la sua situazione familiare. Durante l'ospitata a Verissimo, inoltre, si è trovata al fianco di Federica Panicucci dopo un 'gelo' durato anni. Le due big di Mediaset si sono pure baciate. "Un momento storico", ha chiosato la d'Urso.Anche la Panicucci ha parlato dei suoi figli in relazione all'emergenza coronavirus.











“I miei figli mi fanno molte domande, bisogna fermarsi, parlare e spiegargli cosa sta succedendo. E che devono stare tranquilli. In casa nostra c’è normalità, Milano non si deve fermare, come diceva Barbara bisogna andare nei ristoranti…”.Barbara d’Urso ha due figli, nati dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993. Il primogenito è Giammauro (1986), il secondogenito è Emanuele (1988).

