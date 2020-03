Verissimo, Silvia Toffanin nella bufera: il gesto verso Elodie fa infuriare i fan. Cosa è successo

Dopo le polemiche delle settimane scorse su Marco Masini, Elodie rompe il silenzio nello studio di Verissimo. La cantante parla di Marracash e fa chiarezza sulla lite post sanremo. “Tra amici lo chiamiamo Marra. Ma io lo chiamo Fabio”, Elodie è emozionantissima quando parla della storia d’amore con il rapper Marracash. Annuncia il suo nuovo lavoro discografico.

“Sono molto emotiva, l’emozione fa sempre gioco. Serve”, tuona Elodie. Che parla anche di Sanremo e del litigio con Marco Masini che avrebbe fatto commenti sulla magrezza di Elodie. Tutto questo, all’epoca dei social, ha un nome: body shaming. La cantante salentina a Sanremo aveva detto: “Io mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. Io mangio”. Un colpo diretto a Marco Masini. Continua dopo la foto



















“Marco Masini è un bravissimo uomo, ma io mi sono stancata di doivermi difendere dalle persone che dicono che io non mangi. Masini mi ha fatto body-shaming. Io mangio, basta”, aveva detto Elodie ospite di RadioDueSocialClub. Quando vedi una donna che ha preso 3-4 chili ed è un po’ più formosa, non vai lì a dire ‘mangia di meno’. Io sono iperattiva e mi vedi leggermente magra, mi dici ‘devi mangiare’. Come se io avessi un problema alimentare… Non è da stronzo?”, dice la cantante. Continua dopo la foto















Poi Elodie aveva continuato: “L’ha detto più volte… Ci siamo incontrati a TV Sorrisi e Canzoni e mi ha detto ‘mangia’… ‘mangiati la Nutella’… Io già sono complessata per questa situazione, è finita lì. Poi ci incontriamo dietro le quinte del Teatro Ariston prima della mia esibizione e mi ha ripetuto ‘però devi mangiare’, sorridendo. Io sono ancora arrabbiata con Marco Masini”. Insomma, ben lontana dal seppellire l’ascia di guerra. Continua dopo la foto











Elodie, sul palco dell’Ariston con il brano “Andromeda”, sulle pagine di Grazia ha dichiarato di aver scoperto l’omosessualità di sua sorella. “Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva”, svela la cantante nata sotto i riflettori di Amici.Piccolo giallo lla fine dell’intervista, Silvia Toffanin non avrebbe baciato e abbracciato, come fa di solito, la cantante. E su Twitter il gesto non sarebbe passato inosservato. “Perché Silvia Toffanin non ha abbracciato e baciato Elodie?”. E ancora: “Elodie mandata via senza un saluto. Ma non avevano detto baciamoci?”.

