Puntata speciale quella di Verissimo di sabato 29 febbraio 2020. “Non possiamo fare finta di niente – ha detto in apertura Silvia Toffanin facendo riferimento all’allarme Coronavirus – Oggi ci sarà un’atmosfera diversa, sarò senza pubblico ma soltanto con i miei ospiti. Decisione drastica ma giusta a tutela della nostra salute”.

E i primi ospiti sono ben 4 volti 'top' di Mediaset, ovvero Federica Panicucci, Barbara D'Urso, Cesara Buonamici e Alessandra Vieri, per parlare dell'informazione in tv ai tempi del coronavirus. È la prima volta che nello studio di Verissimo si ritrovano fianco a fianco Barbara e Federica. Come si ricorderà, in passato le due conduttrici di punta di Canale 5 hanno avuto attriti e per anni il loro rapporto è stato contraddistinto dal gelo. Ma quei tempi sono finiti, come hanno dimostrato davanti a Silvia Toffanin.



















Ma andiamo con ordine. "Tu Barbara sei stata la prima ad andare in onda domenica senza pubblico dopo che è scoppiata l'epidemia", ha esordito la Toffanin. "All'inizio – spiega Carmelita –sono rimasta scioccata. Io sono abituata a un pubblico di 300 persone a Live e ci dà molto… All'inizio ho detto: 'Accipicchia non ce la faccio', dopo 10 minuti però ho richiamato Mediaset e ho detto che andavo in onda; è un po' come Vasco Rossi che deve fare un concerto a San Siro e gli spalti sono vuoti".















Silvia Toffanin ha chiesto alla D'Urso, che ha una vita sociale molto attiva, se in questi giorni si sia limitata. E lei: "Per forza!". A quel punto la battutina della Panicucci: "Perché lei esce tutte le sere!". Una frecciatina simpatica, senza malizie. E infatti poco dopo il pubblico di Canale 5 ha assistito a quello che la stessa Barbara ha definito un "momento storico": le due regine di Canale 5 si sono abbracciate e addirittura baciate a favor di telecamera. E la padrona di casa non ha resistito: "Le abbiamo riunite".











Si è poi tornati seri e Federica ha spiegato: “Viviamo una situazione fuori dal normale. Abbiamo la responsabilità di informare senza spaventare. Dobbiamo seguire le regole di chi ne sa più di noi”. “Vale la regola universale del giornalismo – ha aggiunto Cesara Buonamici – Dobbiamo raccontare senza sposare una causa o un’altra. […] Certo il coronavirus è pericoloso, non è né un’influenza ma nemmeno una peste.” Infine Alessandra Viero: “Allo Spallanzani hanno isolato il virus. Importante perché conoscendolo può fare meno paura. … Potrebbe essere anche un virus stagionale e con l’innalzamento delle temperature potrebbe passare”.

