GF Vip, Fernanda Lessa in lacrime. Il crollo, poi l’abbraccio con Paolo Ciavarro

Fernanda Lessa in lacrime al Grande Fratello Vip. La modella 42enne di origine brasiliana ha avuto un crollo nella mattinata di sabato, 29 febbraio, e si è lasciata andare a un lungo pianto liberatorio trovando sostegno tra le braccia del coinquilino Paolo Ciavarro che, dopo averla vista piangere, le è corso dietro per abbracciarla e rincuorarla. È stato un momento molto toccante.

Ma cosa è successo alla bella Fernanda? Intanto va premesso che per la modella il reality di Canale 5 rappresenta una sfida nella sfida. La Lessa è infatti reduce da un periodo molto delicato. Oggi sta bene, ma ha lottato a lungo per disintossicarsi dalla dipendenza dell'alcol, come raccontato più volte in queste settimane. Il marito di Fernanda, Luca Zocchi, ha spiegato al magazine Chi che tifa e prega "ogni giorno affinché non ricaschi nell'errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male".



















Ed è stato proprio per il marito, anche se indirettamente, che in mattinata Fernanda non è riuscita a trattenere le lacrime. Più precisamente, un brano trasmesso in Casa. Quando Fernanda ha sentito le note di "Chasing Cars" degli Snow Patrol è rimasta molto colpita emotivamente e ha avuto questa reazione: si è diretta in giardino e si è poi abbandonata al pianto.















Come anticipato, però, Paolo Ciavarro si è trovato ad assistere a quella scena e non ha avuto nemmeno un attimo di esitazione. Vedendo la 42enne tanto scossa, l'ha subito rincorsa fino a raggiungerla nella veranda. Lì è scattato un lungo abbraccio e parole di conforto per la bella Fernanda: "È bello anche questo, butta fuori tutto, pensa che bello l'amore che provi e che provano loro per te, vedrai che ti guardano e sono orgogliosi di te".









@fernanda_lessa__ scoppia in lacrime tra le braccia di @paolociavarro… ❤️ #GFVIP



Poi, sempre per cercare di rincuorarla, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha aggiunto: “Dai che sei forte, sei una roccia, pensa a quante ne hai superate, le lacrime sono belle quando sono d’amore”. Il pianto di Fernanda, è evidente, è per la nostalgia di casa, del marito Luca e della sua famiglia. “Hai ragione, sono peggio le lacrime di dolore”, ha risposto la brasiliana.

