Maria De Filippi, risveglio amaro. Ma c’è chi festeggia: la notizia dopo la diretta di Amici 19

Come ogni settimana, non può mancare l’appuntamento con i dati Auditel. Chi avrà vinto la sfida di ascolti tv? Questo venerdì il duello si è conteso tra La Corrida e Amici 19. Infatti, la scuola di Maria De Filippi ha inaugurato i suoi appuntamenti serali. A sfidarsi, quindi, due colossi della televisione italiana, con due format che in parte si eguagliano. Da un lato talenti nascosti, dall’altro talenti sicuramente emergenti. Carlo Conti e Maria De Filippi hanno teso il guanto. Chi avrà premiato il pubblico italiano? Mediaset contro Rai fino all’ultimo ascolto. Ecco cosa è accaduto.

Sicuramente Amici è da anni il principale talent musicale della televisione italiana, merito di una conduzione che va davvero alla grande. Maria De Filippi ha spesso rivelato di essere imbattibile. Eppur è accaduto qualcosa di inverosimile. Sono stati 4.223.000, pari al 18.7% di share, il numero di spettatori che hanno scelto di guardare la seconda puntata de La Corrida condotta da Carlo Conti. Maria De Filippi, invece, ha esordito sotto ai quattro milioni, con un totale di 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share, con ospiti in puntata come Ghali, Emma Marrone, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, J-Ax, Elisa e Luciana Littizzetto, seppure quest'ultima sia apaprsa in collegamento da casa. Conti batte De Filippi, seppur non sia sempre andata così.



















Infatti, Carlo Conti questa volta si aggiudica un risultato migliore rispetto l'esordio della settimana scorsa, quando il programma di Rai Uno aveva chiuso con 4.188.000 spettatori ma con uno share al 19.7%. Maria De Filippi, invece, ha esordito sotto ai quattro milioni, con un totale di 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share. Il pubblico italiano sembra averlo riportato in testa, pur facendo aggiudicare alla Mediaset un buon risultato. E il resto della programmazione? Ecco i dati: su Rai Due "Il Cacciatore 2", in prima visione, ha chiuso con 1.470.000 spettatori pari al 5.5% di share, nel primo episodio, e 1.378.000 spettatori pari al 5.97% nel secondo episodio, su Italia 1 "Red" ha tenuto davanti allo schermo 1.570.000 spettatori (6.51%).























Nel frattempo Presa Diretta su Rai3 ha totalizzato 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.34%. Su Rete4 Quarto Grado ha raccolto un ascolto medio di 1.195.000 spettatori con il 6.03% di share, mentre su La7 Propaganda Live ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.17%. Niente male. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 535.000 spettatori con il 2.05%. Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza segna 1.280.000 spettatori con il 4.95%. Su Real Time Cake Star raccoglie 426.000 spettatori pari all'1.6%. Sul 20 Il Cavaliere del Santo Graal ha ottenuto 249.000 spettatori e lo 0.99%. Su Iris Hereafter raccoglie 403.000 spettatori e l'1.67%. Su Cine34 L'Insegnante Viene a Casa segna 225.000 spettatori e lo 0.86%.

Sicuramente l’intervento in puntata di Loredana Bertè ha permesso al programma di Maria De Filippi di continuare a parlarne anche oggi. La sorella di Mia Martini ha dato prova, come sempre, di non mettere a tacere ciò che pensa e ha letteralmente ‘asfaltato’ gli allievi della scuola Mediaset, definendoli piatti e stonati. Altro momento imperdibile è avvenuto nel corso della serata: i due ‘nemici’ si sono tesi la mano, mandando reciproci saluti e messaggi di stima proprio durante la diretta tv. “A proposito di semafori volevo salutare Carlo Conti che ha i semafori anche a La Corrida volevo salutarlo e dirgli che gli voglio un gran bene davvero”, ha detto Maria, consapevole che, forse, è sempre meglio seppellire l’ascia da guerra e non crearsi rivali.

