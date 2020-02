Amici 19, il tanto atteso Serale è iniziato. La prima puntata dell’ultima fase del talent di Maria De Filippi è andata in onda in diretta venerdì 28 febbraio e quest’anno, come annunciato dalla padrona di casa, è un “tutto contro tutti”, non ci sono squadre. In gara, 6 cantanti Francesco Bertoli, Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, Martina Beltrami, Nyv e 4 ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii, Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru.

La prima puntata si è aperta con le Sardine e il loro messaggio di speranza, ha visto il collegamento da casa con Luciana Littizzetto e poi tanti ospiti e un grande cast di giurati. Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada con Tommaso Paradiso guest e opinionista. E poi Al Bano e Romina Power protagonisti del momento ‘karaoke’ nella gara dei “Prof” che ha coinvolto tutti gli insegnanti, ovvero Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash, Anna Pettinelli. (Continua dopo la foto)



















Alla fine ci sono stati due eliminati: Francesco, che si è confrontato con Valentin nell’ultimo scontro ed è stato votato dalla commissione e Martina, che invece ha perso nella prima sfida diretta con il verdetto deciso dal pubblico attraverso il meccanismo del televoto. “Grazie di essere stato con noi”, ha detto Maria al secondo eliminato della serata. E lui: “Grazie Maria per questa opportunità, grazie di cuore. Volevo ringraziare i professori che mi hanno spronato, ho imparato tantissimo. Grazie a tutti quanti, davvero”. (Continua dopo la foto)















La prima puntata del Serale si è distinta anche per un piccolo incidente in studio: la caduta di un membro dello staff di Amici, un cameraman, il cui video, pubblicato su Twitter da Trash Italiano, è subito diventato virale in rete . Poco prima che Nyv iniziasse a cantare “Attention”, sullo sfondo si vede un operatore rovinare al suolo mentre cerca di salire le scale per cambiare posizione. Ma la regia riesce a staccare in tempo, prima che i telespettatori riescano a vedere l’impatto. (Continua dopo foto e post)









RAGAZZI IL CAMERAMAN SI È CAPPOTTATO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Amici19 pic.twitter.com/XGAovWE6xc — Trash Italiano (@trash_italiano) February 28, 2020



Ma a parte questo piccolo inconveniente, come sono andati gli ascolti della prima puntata di Amici? Lo scontro con La Corrida di Carlo Conti si è concluso con un sostanziale pareggio. La trasmissione di Rai1, che la scorsa settimana aveva vinto la sfida degli ascolti contro il GF Vip di Alfonso Signorini ha totalizzato 4.223.000 spettatori con il 18.71% di share, mentre il talent ha tenuto incollati allo schermo 3.778.000 per il 19.82%. Ricordiamo che la seconda puntata del Serale di Amici 19 andrà in onda sabato prossimo. Non venerdì come questa settimana, dunque, ma il 6 marzo.

