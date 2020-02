Valeria Marini è entrata al Grande Fratello Vip da meno di una settimana ma già non c’è giorno che non si parli di lei. La showgirl dei “baci stellari” è la nuova concorrente del reality e ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia lunedì scorso in diretta insieme a Sossio Aruta, l’ex volto di Uomini e Donne e di Temptation Island Vip.

Esperienza, quest'ultima, che ha condiviso proprio con Valeria. La Marini si è subito distinta per gli scontri con Antonella Elia. Scontri ferocissimi. Il culmine si è toccato mercoledì scorso, quando Antonella ha spintonato Valeria durante la scrittura della sceneggiatura per la regia del film 'Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello'. Dopo un primo battibecco, la Marini le ha fatto un segno con la mano e la Elia ha perso la pazienza, dandole un colpo all'altezza del seno: "La smetti? Mi hai rotto i cogl***", ha urlato spingendola lontana da sé.



















"Ma mi hai messo le mani addosso? Io non ho parole", ha detto Valeria Marini rivolgendosi poi al Grande Fratello: "Hai visto? Mi ha messo le mani addosso". "Vai pure a dirlo, ti ho dato una spinta", ha risposto la Elia con toni molto accesi. Anche nelle ultime ore le due si sono scontrate in sauna, dove ancora una volta sono volate parole forti.















Liti con la Elia a parte, Valeria Marini ha fatto anche uno spoiler agli altri concorrenti. Come sa bene il pubblico, lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip sarebbe andato avanti fino a fine aprile, ma non lo ha ancora comunicato agli inquilini, ancora convinti che il reality finirà entro la fine di marzo. Ci ha pensato Valeria a dare la notizia andando quindi contro il regolamento.









I concorrenti imparanoiati su un possibile allungamento.

“Dovrebbero preparci un altro contratto, farci firmare un altro contratto…Qualcuno potrebbe rifiutarsi, metti che uno ha preso degli impegni” Quando hanno intenzione di dirglielo di fine aprile??#GFVIP pic.twitter.com/71VaBKzFKZ — Sandy (@Sandy___8) February 28, 2020

fino al 27 aprile pare non ci voglia stare almeno la metà di loro 😹 #gfvip — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) February 28, 2020

Denver sta giu perché ha scoperto che il programma finisce ad aprile. Adriana è già isterica e sta già pensando di ritirarsi! Bene direi che ad aprile non resiste nessuno #GFvip — AINIGRIV 🐻 (@vir99d) February 28, 2020



Come riporta il sito Bitchyf, la Marini ha rivelato nella Casa che il reality chiuderà i battenti alla fine di aprile e scatenato il “caos”. Alcuni hanno pensato a ritirarsi, Adriana Volpe ha pensato subito alla figlia e detto che ora non sa come fare. Ma per esempio Aristide Malnati non le ha creduto. “Ma no, finirà a fine marzo. Noi ragazzi abbiamo un contratto. Sul contratto c’è chi dice 85 giorni e se tu fai il conto partendo dall’8 di gennaio si arriva al 2 di aprile. Finirà il 30 marzo dai, basta. Per contratto non può finire un mese dopo. Dovrebbero preparare un altro contratto e farcelo firmare. Qualcuno potrebbe rifiutarsi. Metti che qualcuno ha preso degli impegni in quel periodo…”.

