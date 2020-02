Loredana Bertè, show al veleno al serale di Amici. I social impazziscono: “Mito indiscusso”

Una Loredana Bertè come mai l’abbiamo vista fino a ora. Lo studio di Amici 19 apre le sue porte alla rocker italiana poco incline alle mezze misure. Loredana Bertè asfalta i cantanti con un giudizio netto. In qualità di giudice, insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, si è presentata in puntata pronta a dire la sua sulle performance degli allievi di casa De Filippi, ma non sono state certamente le telecamere a frenare il giudice. Perché Loredana non vuole mica la luna, ma neanche vorrebbe vedere la musica italiana sprofondare a terra in maniera inesorabile.

Iniziamo con Gaia Gozzi, ex XFactor 10, a cui Loredana ha dato un consiglio: "Togliti la maschera. Tu ti preoccupi di essere cool, invece di essere vera". Poi è stata la volta di Francesco Bertoli: "Per ora non mi è arrivata un'emozione particolare, per me sei scolastico e piatto". Loredana non ha messo a freno la lingua neanche con Martina, eliminata e dispiaciuta: "Hai stonato! Invece che lamentarti in sala prove come fai sempre, impegnati. A rappare non ci hai neanche provato". E nonostante il programma di Amici 19 riscuota un discreto successo tra il pubblico, pare che Loredana abbia il sostegno di tutti. Nessuna emozione, nessun trasporto, ma solo tanta voglia di lanciarsi tra le braccia del mondo dello spettacolo: secondo la Bertè gli allievi di Amici 19 hanno ancora molta da strada da fare.



















Loredana Bertè ottiene il consenso di molti utenti. Sui social, parole a favore della competenza e della implacabilità di un vero giudice. Alcuni commenti: "Propongo nuovamente Loredana Bertè giurato unico. Brava, competente, onesta e mi ha seguito tutte le beghe dei ragazzi dai casting a oggi", "FINALMENTE E' TORNATA LA NOSTRA GIUDICE PREFERITA!", "Loredana Bertè che dice a Gaia che ha maschere AHAHAHAHAHAHA Loredana si vede che non hai seguito il programma perché Gaia è una dei pochi senza filtri". Insomma, Loredana Bertè potrà apparire troppo dura, ma si sa che la cantante calabrese tenda ad arrivare dritta al cuore. E rimane pur vero che la scuola di Amici 19 di Maria De Filippi sia popolata da giovanissimi cantanti che hanno, indubbiamente, ancora molto da imparare.























La puntata di Amici 19 ha visto anche un collegamento con Luciana Littizzetto, che sta ancora recuperando da una brutta caduta per strada. E spetta proprio a Luciana il merito di avere rivelato qualcosa su Loredana Bertè. "Vedo Loredana che ride, anche perché lei ha fatto la stessa cosa mia. Quando è venuta a Che Tempo che Fa è caduta nello studio. ma non si è fatta niente". Ironia a parte, di recente Loredana Bertè non poteva mancare all'appuntamento televisivo in diretta su Rai3, che ha visto andare in onda un docufilm dedicato alla grande Mia Martini. Con Mia Martini, fammi sentire bella, dell'autore e regista Giorgio Verdelli, Rai3 ha voluto commemorare Mimì a 25 anni dalla sua scomparsa.

Tra le tantissime interviste a colleghi e familiari, da Caterina Caselli a Vincenzo Mollica, non potevano mancare le sorelle Loredana Bertè, Olivia e Leda (oltre ai nipoti). Il docufilm ha raccontato la carriera musicale di Mia Martini, intervallando le storie delle cronache musicali a quelle che vedevano Mimì illuminata di "quella risata che arrivava sempre, anche quando era ferita a morte", con riferimento alle maldicenze sul suo conto, un argomento forse mai chiarito del tutto. Loredana Bertè con tanta forza e occhi lucidi ha ricordato la sorella, che ha votato la propria vita alla musica, facendo cantare l'anima e il cuore, uniche vere sorgenti di emozione pura.

