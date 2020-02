Carlo Conti e Maria De Filippi: è successo negli studi de ‘La Corrida’ e ‘Amici’ (in diretta)

Venerdì 28 febbraio è andata in onda la prima puntata del serale di Amici. Grande successo per la nuova formula del talent targato Maria De Filippi, che ieri sera ha incollato tantissimi spettatori davanti alla televisione. Ospiti, duetti, coreografie mozzafiato hanno caratterizzato la puntata, che ha visto eliminati due degli allievi rimasti in gara: Francesco e Martina.

Sul palco sono saliti Ghali, che ha cantato con Giulia, Emma Marrone ha cantato insieme a Gaia, Alessandra Amoroso è tornata sul palco della scuola che l'ha lanciata per duettare con Jacopo. E ancora J-Ax e Martina, Elisa, ex coach di Amici, è tornata da ospite cantando con Nyv, mentre Ermal Meta, vincitore di Sanremo 2018 è salito sul palco per duettare con Francesco.



















Dall'altra parte, in Rai, Carlo Conti ha condotto un'altra seguitissima puntata de "La Corrida", il programma dove sotto l'occhio vigile del presentatore, un gruppo di dilettanti si esibisce sottoponendosi al giudizio del pubblico in studio che, armato di pentole, fischietti, campanacci o applausi, esprime il proprio biasimo o gradimento. Nella seconda puntata della nuova edizione del programma di Rau Uno, Carlo Conti non ha però potuto fare a meno di stuzzicare Maria De Filippi, con la quale ha condotto un Sanremo che ha avuto grande successo.















Il saluto alla collega è arrivato alla fine dell’esibizione di Kenia, che ha stregato il pubblico de La Corrida. A quel punto Carlo Conti ne ha approfittato per salutare la collega:

"Qualcuno vedendoti (rivolto alla concorrente, ndr) penserà che avrà sbagliato canale. Amici è da un'altra parte! Maria la vorresti eh? E invece è qua", ha detto sorridente il conduttore.









Poco dopo anche Maria De Filippi, impegnata nella diretta di Amici, ha salutato il collega, al quale è molto affezionata. “A proposito di semafori (quest’anno fanno parte delle novità del talent di Amici, ndr), volevo salutare Carlo Conti, che in questo momento sta facendo La Corrida con tutti i semafori del caso. Volevo darti un grande bacio e dirti che ti voglio un gran bene, davvero davvero“, ha detto la conduttrice scatenando l’applauso del pubblico.

