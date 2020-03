Alessandra Mussolini è una politica, attrice e opinionista. La nipote di Benito Mussolini, che è laureata in Medicina, prima di dedicarsi alla carriera politica ha lavorato nel mondo dello spettacolo. A soli 14 anni ha infatti debuttato in ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola e in seguito, dal 1972 al 1990, ha recitato in ben 10 film e lavorato anche con Renato Pozzetto e Enrico Montesano.

Non solo la carriera cinematografica. Oltre ad aver condotto con Pippo Baudo un’edizione di ‘Domenica In’, la Mussolini nel 1982 ha pubblicato un LP scritto da Cristiano Malgioglio. Alessandra Mussolini, a proposito di mondo dello spettacolo, ha anche doppiato un episodio de ‘I Simpson’ e posato a 20 anni per Playboy. Poi certo, la politica: è stata europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo e in precedenza più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra. (Continua dopo la foto)



















Dal 2019, a seguito della sconfitta alle Europee 2019 e per la prima volta dal 1992, Alessandra Mussolini non fa parte di alcuna assemblea parlamentare. È la terza discendente della famiglia Mussolini ad essersi impegnata in politica, oltre a Rachele e a Caio Giulio Cesare Mussolini, nipote di Vittorio. Questi ultimi due sono esponenti del partito fondato da Giorgia Meloni. Alessandra Mussolini è anche un noto volto della televisione. (Continua dopo la foto)















Spesso ospite di programmi molto seguiti come Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live non è la D’Urso e CR4 – La Repubblica delle Donne, Negli anni Alessandra Mussolini si è resa protagonista di alcuni feroci scontri televisivi, alcuni passati alla storia. Come quelli, tra gli altri, con Vladimir Luxuria (‘Porta a porta’), Vittorio Sgarbi (‘La Pupa e il secchione’), il rapper Bello Figo (‘Dalla vostra parte’). (Continua dopo le foto)











Alessandra Mussolini, che è nata a Roma il 30 dicembre 1962 sotto il segno del Capricorno, è alta circa centosettantaquattro centimetri per un peso di circa sessantacinque chili, è figlia di Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini, e di Anna Maria Scicolone, la sorella minore dell’attrice Sophia Loren. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1989 ha sposato Mauro Floriani, dalla cui unione sono nati 3 figli Clarissa, Caterina e Romano (che hanno il doppio cognome). Nel 2013 il marito, ex capitano delle Fiamme Gialle, è al centro di un’inchiesta relativa allo scandalo delle baby-squillo dei Parioli e nel 2015 è stato condannato per prostituzione minorile. Il loro matrimonio è finito a seguito di questo scandalo e Alessandra Mussolini ha dichiarato in numerose interviste di non essere ancora riuscita a perdonare l’ex marito, ma al tempo stesso di aver voltato pagina.

