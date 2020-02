Nella giornata di domani, sabato 29 febbraio, nel consueto appuntamento con ‘Verissimo’ andrà in scena un momento decisamente molto importante ed inaspettato. Tutto merito di Silvia Toffanin, che è stata in grado di riunire Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Entrambe si concentreranno sugli aspetti legati all’epidemia del coronavirus, uno dei temi maggiormente toccati sia dalla conduttrice di ‘Mattino Cinque’ che da quella di ‘Pomeriggio Cinque’. E non saranno comunque da sole.

Federica e Barbarella saranno anche accompagnate dalle colleghe Cesara Buonamici ed Alessandra Viero. In passato tra le due presentatrici di Mediaset non c'è stato sempre un rapporto speciale, anzi nonostante non ci siano mai state conferme ufficiali ci sarebbe stato un periodo di tempo contraddistinto da estrema freddezza. Ma grazie a 'Verissimo' potrà esserci questo faccia a faccia, che sta già incuriosendo molti telespettatori, i quali attendono con trepidazione le loro dichiarazioni.



















Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa trasmissione di Canale 5 sul profilo Instagram: "Domani, per una puntata unica di Verissimo, dopo tanto tempo, insieme una accanto all'altra, due star di Mediaset che costantemente ci raccontano cosa succede in questo momento! Federica Panicucci e Barbara D'Urso". Mentre in precedenza era comparso l'altro post che annunciava le presenze di Viero e Buonamici. Vediamo cosa si sa dei rapporti intercorsi tra la Panicucci e la D'Urso.























A quanto sembra, almeno stando a quanto scritto in passato da 'Panorama', la pace totale tra le due presentatrici televisive sarebbe avvenuta poco più di un anno fa. Non si è mai capito con esattezza perché per circa 10 anni non abbiano avuto un buon legame, ma si sa che è stata Federica a fare il primo passo verso Carmelita, con quest'ultima che ha apprezzato il gesto. Infatti, nel febbraio 2019 avevano cominciato a scambiarsi atteggiamenti simpatici che avevano confermato i rumors di una riappacificazione.

Non tutti hanno apprezzato questa notizia, infatti alcuni utenti hanno scritto: “Le peggiori della televisione”, “Siete ridicole”. Ma altri invece: “Non vedo l’ora di vederle insieme”, “Federica sicuramente splenderà, è bella, educata e raffinata”, “Questa è una reunion da non perdere”, “Bellissimo esempio”, “Che meraviglia”.

