Paola Di Benedetto ha bisogno di conforto, pensa alla sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratell, alla difficoltà di accettare questa reclusione e alla sua vita fuori dal reality show.

Nel pomeriggio si sfoga infatti con Adriana, rivelando tutte le sue preoccupazioni riguardo la distanza con il fidanzato Federico, il cantante del duo Benji e Fede. “È come se fossi in un loop, ci penso sempre ogni giorno ma è come se mi fossi abituata”, ha detto la giovane, nota al pubblico italiano per aver vestito i panni di Madre Natura in Ciao Darwin. Come sempre Adriana riesce a calmare gli animi dei concorrenti e essere un’ottima spalla su cui contare. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Capisco perfettamente, provo la stessa cosa”, dice l’ex conduttrice de ‘I fatti vostri’, mentre Paola amareggiata aggiunge: “È orrenda come idea, se non lo vivi è strano ma la mia paura è se al di fuori sembri come se io mi fossi assentata ma la vita va avanti”. A quel punto la Volpe incoraggia la coinquilina rispondendo: “È una nostra forma di difesa qua dentro, all’esterno penso sia differente perché loro ci possono vedere, noi abbiamo uno scollamento e ti abitui al dolore dell’assenza ma fuori no”.

Paola però sembra non darsi pace: “Hai descritto come mi sento perfettamente, mi sono abituata alla mancanza, io dopo ogni puntata speravo che ci fosse, adesso invece mi metto l’anima in pace e mi rassegno, forse è solo una mia paranoia”. (Continua a leggere dopo la foto)















Adriana risponde sospirando: “È come se stai elaborando un distacco che devi accettare, noi dobbiamo finire un percorso, fuori invece vedendoci hanno ricordi e stimoli, questo ti fa desiderare una persona” e sorridendo alla giovane modella aggiunge “Però tu non devi pensarci, dai per certo che la percezione di fuori è diversa, la nostra invece è una autodifesa per non illuderci e continuare ad andare avanti”. (Continua a leggere dopo la foto)









È evidente che i primi cinquanta giorni nella Casa iniziano a pesare sugli umori dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Gli animi si caldano subito (ieri c’è stata una violenta lite tra Antonella Elia e Valeria Marini) e la mancanza degli affetti incomincia a far vacillare anche gli animi più forti.

Nel 1997 era Giosuè de ‘La vita e bella’. Oggi Giorgio Cantarini è cresciuto, ha 28 anni e una bellissima fidanzata