Nel 1997 era Giosuè de ‘La vita e bella’. Oggi Giorgio Cantarini è cresciuto, ha 28 anni e una bellissima fidanzata

Sono passati 23 anni dall’uscita al Cinema de “La vita è bella”, il capolavoro di Roberto Benigni, ma nella mente di molti Giorgio Cantarini è ancora il piccolo Giosué. Vincitore di tre Premi Oscar, miglior film straniero, miglior attore protagonista (Roberto Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani), su sette candidature.

La pellicola vede protagonista Guido Orefice, uomo ebreo ilare e giocoso, che – deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista – cercherà di proteggere il figlio Giosuè dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale.



















Grazie al ruolo di Giosuè, Giorgio cantarini vince lo Young Artist Award, risultando il più giovane attore a essere insignito di questo premio, nonché l'unico attore italiano a riceverlo, costituendo un vero e proprio record, considerando che solo gli attori bambini statunitensi lo vincono. Nel 2000 ottiene il ruolo del figlio di Massimo Decimo Meridio nel colossal Il gladiatore, film vincitore di cinque Premi Oscar.















Nel 2005 partecipa come concorrente a Ballando con le stelline, ramo del reality show di Rai Uno Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Dopo essersi diplomato al liceo classico di Viterbo viene ammesso al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2014 partecipa al documentario Protagonisti per sempre di Mimmo Verdesca, film vincitore nel 2015 del Giffoni film festival come Miglior documentario. È qui che, per la prima volta, racconta le esperienze e le scelte che hanno caratterizzato la sua vita da attore bambino di grande successo.









Giorgio Cantarini, nato e cresciuto a Montefiascone, in provincia di Viterbo, è fidanzato con Marial Bajma-Riva, anche lei attrice con cui ha collaborato per realizzare numerosi progetti. “Ero un piccolo, innocente, dongiovanni – ha detto guardando al passato -. Ora, apprezzo le relazioni importanti. Con Marial sto da cinque anni e ho sperimentato anche scrittura e regia, girando due corti, “La regina dei salotti” e un piccolo fantasy a budget zero, mentre eravamo in vacanza in Grecia”.

