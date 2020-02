La politica ed opinionista televisiva Alessandra Mussolini è stata ospite del programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo. Diversi gli argomenti toccati dalla donna ed in alcuni momenti a farla da padrona è stata la commozione. Ha parlato innanzitutto delle nonne: “Ho due rami che esplodono, ma nella mia famiglia hanno sempre comandato le donne. Noi i mariti non li consideriamo, contano fino ad un certo punto”. La moglie di Benito, nonna Rachele, era molto severa.

Mentre per quanto riguarda nonna Romilda, quest’ultima non è riuscita a perdonare Sophia Loren che dedicò l’Oscar al marito Carlo Ponti: “Lei ha fatto di tutto per la figlia, come Anna Magnani in ‘Sei bellissima’, c’è voluto molto tempo prima che lo superasse”. Quando si arrabbiavano, le nonne avevano un aspetto in comune: lanciavano delle cose. Infatti, una gettava le cotolette mentre l’altra le minestre. Successivamente ha parlato della zia Sophia Loren, un’altra importante componente della famiglia. (Continua dopo la foto)



















Alessandra ha detto: “Zia Sophia aveva una bellissima villa con cavalli e piscine. Casa nostra era grande quanto la stanza in cui lei si cambiava le parrucche. Lei ha sempre pensato che con cotanto cognome non avrei potuto fare strada nel mondo dello spettacolo”. E poi ecco arrivare le lacrime, quando ha iniziato a ricordare la figura del suo papà. Non è stato facile per lei accettare che lui si fosse fatto un’altra famiglia ed avesse anche avuto un’altra figlia. (Continua dopo la foto)























“Non ho mai vissuto papà in casa, non l’ho mai visto banalmente in pigiama. Tanto qua non ci sente nessuno…quando ha avuto un’altra figlia è stata una botta, io e mia sorella lo abbiamo vissuto come un tradimento definitivo”, ha confidato la Mussolini. Che ha raccontato un retroscena: “Io ero grande, avrò avuto 28 anni. Non l’ho mai raccontato. Lui raccomandò all’altra figlia il cappello perché faceva freddo. Incredibile la gelosia, per me è stata una cosa che non ho elaborato. Ma adoravo mio padre”. (Continua dopo la foto)

La politica si è quindi commossa dopo aver visto un filmato: “Vedi che effetto che mi fa papà, sono da psicanalisi, ma ci credo poco. Mi psicanalizzo da sola con le cotolette”. Poi è riuscita a riprendersi ed a scherzarci su: “Non fatemi piangere che c’è il coronavirus”, ha dichiarato facendo riferimento alla sua ipocondria. Quindi, il passato con suo padre è caratterizzato da momenti che non avrebbe mai voluto vivere.

