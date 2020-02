“Rifatta e irriconoscibile!”. Valeria Bigella nel mirino: la trasformazione dopo Temptation scatena tutti

L’abbiamo conosciuta tre anni fa, quando insieme all’allora fidanzato Alessio Bruno ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island. Valeria Bigella è tornata in televisione per raccontare com’è cambiata la sua vita in tutto questo tempo. Loha fatto a ‘Rivelo’, la trasmissione condotta da Lorella Boccia.

I due, anche se sono usciti insieme dalla Sardegna, dopo qualche settimana hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Dopo Alessio la ragazza ha avuto una relazione, finita poco dopo, con il calciatore Davide Petrucci. Alessio Bruno, invece, è fidanzato con con la modella Eleonora D'Alessandro e recentemente è stato arrestato per spaccio.



















La loro relazione è finita da tempo, ma Valeria Bigella si sente ancora molto legata ad Alessio Bruno, "Stavamo insieme da sei anni, il rapporto era un po' piatto. Volevamo capire se fosse solo abitudine o amore. Dopo il programma è stato difficile riprendere tutto, perché ero cambiata. Lui ci ha messo il suo per rimediare e ricostruire tutto, ma evidentemente era troppo tardi".















In tanti, durante la sua partecipazione al programma, hanno notato una trasformazione. C'è stato un nutrito numero di utenti social che hanno alimentato polemiche sul suo aspetto, accusandola di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia. In effetti la trasformazione è notevole, Valeria è molto cambiata rispetto a quando l'abbiamo conosciuta a Temptation Island, ma lei ha tenuto a precisare che questo è falso.









“Tesoro bello non mi sono rifatta niente”, ha risposto l’influencer a chi le ha fatto notare il cambiamento di fisionomia rispetto a tre anni fa, “ero gonfia di medicinali. Se non sapete le cose, tacete. Grazie”. E ancora: “Qui era esattamente settembre ed avevo problemi di salute”.

