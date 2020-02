Barbara De Santi è una nostra vecchia conoscenza. Classe 1969, è diventata famosa per aver partecipato nel 2011 al programma di Maria De Filippi Uomini e donne. Bel 2015, poi, se ne è andata per poi tornare. Per la gioia del pubblico. Ora Barbara De Santi, che di mestiere fa la maestra di musica, è tornata da Maria De Filippi che le ha riservato un posto sul trono. Riuscirà finalmente, la spigolosa Barbara, a trovare l’uomo della sua vita? Per ora sembra che ci sia una simpatia con il broker Michele.

I due sono usciti insieme e lei, stranamente, non ha avuto nulla da ridire sul conto dell'uomo. "È proprio un bravo ragazzo. Sì, un bravo ragazzo. E non c'è un 'ma'. Siamo andati a mangiare in un ristorante di Desenzano ed è andata bene, la seconda un po' meno perché ho sbagliato ristorante e ci hanno servito pesce avariato. Mi trovo molto bene, non ci siamo ancora baciati perché lui va piano. Sono io che gli dico che è bello" ha detto Barbara dopo l'esterna con Michele.



















E tutti sono rimasti abbastanza stupiti perché Barbara De Santi è una che si lamenta quasi sempre. Lui, dopo le parole di lei, si è pure alzato per baciarla, facendo diventare bollente l'aria dello studio di Maria. E lei si è perfino sbottonata dicendo: "Sulla carta è l'uomo che desidero. Parliamo tanto sia di me sia di lui, mi chiama durante la giornata, è presente. Ho pensato 'se si fa avanti e c'è anche il lato passionale, ho fatto bingo!". Ma c'è chi crede che Barbara sia tornata a Uomini e donne solo per farsi pubblicità.















Secondo qualcuno Barbara De Santi sta approfittano del trono per portare acqua al suo mulino. Da quando è tornata in tv, la De Santi ha, per dire, formato una band musicale di sole donne, le "Loom loom". E secondo qualcuno sta rubando idee e personaggi a Uomini e donne. Se questo sia vero o no, non sta certo a noi dirlo. Ma in tanti si sono insospettiti… Perché è ovvio: la tv ti dà visibilità. E fa aumentare il tuo business.









Visualizza questo post su Instagram Rileggere i propri appunti è un pò come rivivere frammenti del passato con nuovi occhi. Sensazioni che non vedo l'ora di condividere con voi nel mio libro. ➡️Seguitemi su barbaradesanti.it/libro per scoprire di più e prenotare una copia autografata del mio libro! #uominiedonneover ——————————————————— #comeunaescort Un post condiviso da (@barbaradesanti24) in data: 27 Feb 2020 alle ore 5:50 PST

Sapevate, per esempio, che oltre a essere una maestra di scuola primaria, Barbara De Santi ha una scuola di musica nuova di zecca? Una scuola nata poco dopo il suo ritorno in tv. Non solo: ora Barbara De Santi si sta dedicando anche alla scrittura e presto verrà pubblicato il suo libro. È stata la stessa Barbara a postare su Instagram una foto che la ritrae mentre scrive. E per il lancio di un libro, il trono di Uomini e donne è senz’altro un bel trampolino di lancio. In tanti, ultimamente, stanno dando ragione a Gianni Sperti che ha sempre sostenuto che la tronista fosse in cerca di soldi e visibilità.

