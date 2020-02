La bellissima Sara Croce la vediamo all’opera in veste di ‘Bonas’ al programma ‘Avanti un altro’, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Spesso vi abbiamo parlato di lei soprattutto per alcune sue foto decisamente ‘bollenti’ postate sui social network, ma stavolta a far rumore sono state alcune sue dichiarazioni rilasciate in televisione. La ragazza è stata infatti ospite di ‘Rivelo’, la trasmissione di Real Time presentata da Lorella Boccia. E qui si è lasciata andare a sfoghi molto importanti.

L’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’ si è soffermata su Andrea Damante, con quest’ultimo che avrebbe tentato di approcciarsi con lei: “La mia amicizia con Andrea? Lui suonava in discoteca, sono andata in console ed abbiamo passato una bella serata. Lui ci ha provato, ma io ho detto no, ero ancora in subbuglio per il mio ex. La volta successiva abbiamo fatto un weekend al mare, è scappato un bacio. Poi siamo andati ad Ibiza, io sono partita per Los Angeles, torno e lui mi dice che abbiamo vite diverse”. (Continua dopo la foto)



















Ed ha aggiunto: “Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio. Non ero innamorata”. Ma le parole più clamorose sono state riservate nei confronti del campione portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo. Infatti, davanti alle telecamere ha confessato che Cr7 ci abbia provato e che lei lo abbia incredibilmente rifiutato, mandandolo su tutte le furie. Il giudizio di Sara sul calciatore ex Real Madrid è stato tutt’altro che lusinghiero, quindi ha fatto intendere di essere contenta di avergli detto no. (Continua dopo la foto)























Croce ha affermato: “Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Una persona gli ha dato il mio numero di telefono ed io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo. Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non. Non starei mai nella vita con un calciatore. Mettersi con un calciatore è sinonimo di corna”. (Continua dopo la foto)

Classe 1998, nel 2017 è stata una concorrente di Miss Italia, dove si è piazzata quarta vincendo Miss Tricologica. L’hanno spesso paragonata ad Eva Kant ed Eva Herzigova ed è una grandissima tifosa del Milan. Ha ottenuto il diploma in Scienze Applicate ed ha proseguito gli studi alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano, dove studia anche oggi. Ha una grande passione per i viaggi, il fitness, la palestra ed i cavalli.

