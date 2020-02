Sara Soldati è stata gli ultimi concorrenti a varcare la famosa porta rossa della Casa. La modella è entrata ufficialmente al GF Vip insieme a Teresanna Pugliese e Asia Valente. Dopo di loro Alfonso Signorini ha presentato al pubblico anche Valeria Marini e Sossio Aruta. Nella Casa la bella Sara si è subito distinta per le parole su Andrea Denver.

Sin dall'inizio ha infatti manifestato un certo interesse per il modello che però, in realtà, sembra concentrare tutte le sue attenzioni su Adriana Volpe. E infatti le ha rifilato un bel due di picche. E Asia non ha perso occasione per prendere in giro la sua compagna d'avventura: "Tu dici a tutti che russo solo perché cerchi in tutti i modi di dormire con Denver…Peccato che lui voglia dormire con Adriana…Fattene una ragione…".



















Andrea Denver, tra l'altro, fuori dalla Casa è fidanzato. Ma a quanto pare anche la bella Sara avrebbe qualcuno che l'aspetta. Nonostante abbia mostrato parecchio interesse per il modello, secondo il settimanale Oggi, qualcosa non quadrerebbe nella situazione sentimentale della Soldati. La bomba di gossip sganciata da Oggi, che parla anche di un presunto flirt che Sara avrebbe avuto con il calciatore della Juventus Miralem Pjanic, è servita.















"La modella nasconde un segreto: – si legge sulle pagine del magazine – già da qualche tempo, il suo cuore batte per Carlo, ricchissimo rampollo della famosa dinastia di fabbricanti d'armi e noto alla cronaca rosa per aver recentemente interrotto una tormentata storia con l'ex isolana Dayane Mello". Così Oggi 'smaschera' Sara Soldati. Ne sapremo di più durante la prossima diretta?











Nel frattempo lo scoop del settimanale ha fatto presto il giro della rete e i telespettatori più social non hanno aspettato più di tanto per commentarlo. E fare ironia: "Carlo Beretta… – scrive uno che ha inquadrato il presunto fidanzato della modella – insomma se non è mira questa". E altri chiedono: "È un caso che queste si innamorano sempre di ragazzi molto ricchi e mai di un muratore?", "Quella che nella casa si spaccia per single, intenta a sedurre Andrea Denver? Ah ok".

