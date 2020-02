Antonella Elia sempre più protagonista al GF Vip. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la rissa avuta con Valeria Marini e la ex stellina di Non è la Rai ha anche confessato ad Adriana Volpe di temere la squalifica (l’abbiamo raccontato qui). Ma non solo. Chi segue la diretta del reality sa che nei giorni scorsi la Elia sembra aver preso una decisione importante. Parlando con l’amico Aristide, Antonella ha confidato: “Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto”.

E quella dichiarazione è stata mostrata da Federica Panicucci al compagno (o ex?) della gieffina, Pietro Delle Piane, durante la puntata di Mattino Cinque di venerdì 27 febbraio. L'attore è intervenuto per la prima volta nel programma mattutino di Canale 5 e commentato quelle parole e, in generale, il comportamento di Antonella nella Casa.



















In diretta, Pietro Delle Piane ha ammesso di trovare la compagna molto provata ultimamente. E anche che il GF la stia mettendo a dura prova in questi ultimi giorni. Ma quando viene interrotto dagli altri ospiti in studio si infastidisce al punto da 'minacciare' la padrona di casa di lasciare immediatamente la trasmissione. Naturalmente Federica Panicucci non prende affatto bene questa reazione dell'attore.















"Se la trasmissione deve andare avanti così, mi alzo e me ne vado. Ho difficoltà così, siccome sono educato e non mi voglio arrabbiare questa mattina", minaccia l'ospite. E la Panicucci: "È un talk show. Interagiamo io e te, però è giusto che accetti cosa dicono gli ospiti. Le minacce non piacciono, non mi piace che un ospite mi dica 'mi alzo e me ne vado'. Non mi sembra che siano stati ineducati, io sono vigile su questa cosa".











Nel frattempo i presenti in studio si scagliano contro la Elia per aver alzato le mani durante la discussione con Valeria Marini. E quando Federica mostra a Pietro il video in cui Antonella dice di volerlo lasciare, lui non si scompone spiazzando un po' tutti. Anche la Panicucci, che glielo fa notare. Ma lui: "Conoscendo Antonella, non ci lasceremo né da parte mia né da parte sua in tv. Secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che tornassi nella Casa", ha commentato pur mettendo in conto la possibilità che la Elia, dopo le foto con Fiore Argento, sia seria.

