Don Matteo non si ferma qui. E continua a conquistare il favore del pubblico. Lo dimostrano gli ascolti di giovedì 27 febbraio 2020, una serata che ha offerto una grande varietà di scelta al pubblico. Oltre a Don Matteo (ormai giunto alla dodicesima edizione), sempre giovedì 27 febbraio 2020 andava in onda il film 12 anni schiavo. Un film che ricevuto vari Oscar ma che comunque non è riuscito a distrarre il pubblico dalla passione numero uno: Don Matteo. Ormai la fiction della Rai è entrata nel cuore del pubblico e sembra non esserci

competizione. Don Matteo, finora, vince sempre. Anche perché, anche se va in onda ormai da anni, c'è sempre qualche novità. E i telespettatori apprezzano. Nella puntata di Don Matteo andata in onda giovedì 27 febbraio, per esempio, il pubblico ha potuto apprezzare la presenza dei The Jackal ormai famosi non solo sul web, ma anche in televisione. Il pubblico è rimasto incollato alla tv a guardare il nuovo episodio di Don Matteo.



















Anche lo speciale andato in onda su Rai3 e dedicato a Mia Martini è stato abbastanza seguito ma non come Don Matteo. Comunque ha avuto due milioni di telespettatori che è comunque un ottimo risultato per la terza rete Rai. Ma vediamo nel dettaglio i numeri. Su Rai1 Don Matteo 12 ha tenuti incollati alla tv 5.812.000 spettatori pari al 23,2 % di share. Mentre il film premio Oscar 12 anni schiavo andato in onda su Canale è stato seguito da 1.505.000 spettatori ottenendo uno share pari al 7.2%.















Su Rai2 è andato in onda Avengers – Age of Ultron che è stato seguito da 1.066.000 spettatori, che, parlando di share significa 4.4 %. Rai3 ha proposto ai telespettatori lo speciale su Mia Martini – Fammi Sentire Bella che ha ottenuto un buon risultato. Gli spettatori sono stati 1.701.000 per uno share del 6.6 %. Per essere Rai3, il numero è davvero incoraggiante. Mia Martini è sempre una garanzia e il pubblico ama ricordarla.











Vediamo che è successo sulle altre reti. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 1.041.000 spettatori con il 5.3 % di share. Per quanto riguarda La7, il programma PiazzaPulita è stato seguito da 993.000 spettatori che in termini di share significa 5%. Su TV8 c’è stata la partita Uefa Europa League Inter-Ludogorets ha ottenuto il 7% di share, ovvero è statp seguito da 1.880.000 spettatori. E voi cosa avete visto?

