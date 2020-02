“Via le mutande”. GF Vip, Valeria Marini proprio davanti alle telecamere. Il motivo è assurdo

Lo sapevamo noi e lo sapeva naturalmente il Grande Fratello: Valeria Marini ha fatto il suo ingresso nella Casa solo lunedì scorso e già ne sono successe di tutti i colori. Ma a quanto pare sono bastati solo pochi giorni per diventare assoluta protagonista del GF Vip. Difatti dapprima si è scontrata furiosamente con Antonella Elia, arrivando anche alle mani, e successivamente ha anche cercato di mettere in riga tutti i concorrenti sulle pulizie da fare in casa. Ma non è finita qua perchè stanotte la popolare showgirl di origini sarde ha fatto discutere anche per una sua rivelazione decisamente scandalosa.

Valeria Marini ha rivelato di essersi tolta le mutande davanti alle telecamere: "Prima comunque vi comunico che mi sono scordata delle telecamere…E mi sono cambiata le mutande così in camera…Mi sono completamente dimenticata…". Una confessione che ovviamente ha spiazzato tutti gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini, dopo aver confessato a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip di essersi tolta le mutande senza nascondersi, ha anche aggiunto di sperare che il tutto non si sia visto, o comunque che quelle immagini non vengano trasmesse.



















A quel punto ha preso la parola Patrick Pugliese, il quale ha immediatamente commentato: "Adesso che lo hai detto sicuramente riavvolgono le immagini per andare a cercare proprio quel momento così da mandarlo in onda…".















Valeria Marini, che ha avuto un forte litigio con Antonella Elia (litigio su cui ha espresso la sua opinione anche la d'Urso), ha poi aggiunto: "Cercavo il rosario che non trovavo…Che poi ho trovato dentro il beauty…E mi sono abbassata le mutande davanti alle telecamere…".











Adriana Volpe del GF Vip non ha certo nascosto tutto il suo stupore dopo aver ascoltato questa clamorosa confessione, chiedendo immediatamente a Valeria Marini: “Ma ti sei tolta gli slip completamente?” A quel punto la bella showgirl de Il Bagaglino ha subito risposto: “Eh si…Ero in sovrappensiero…E io ogni tanto faccio così quando mi dimentico…” E la Volpe, con il sorriso sulle labbra, si è quindi limitata a dichiarare: “Ah però…” Che questo sarà solo l’inizio di tante sue gaffe?

