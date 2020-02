“Lui?”. Uomini e Donne, Giovanna Abate tira fuori tutto: nuova bordata contro Giulio Raselli

A poco più di un mese dalla scelta di Giulio Raselli ecco che Giovanna Abate torna a parlare. La nuova tronista di Uomini e Donne, voluta a furore di popolo da Maria De Filippi e tutto il popolo della rete, ha avuto parole nette verso l’ex tronista che ora sta vivendo la sua storia d’amore con Giulia D’Urso.

Giovanna Abate ammette di essersi ormai abituata a vederli insieme, per lei non è affatto una novità. Crede che il loro sia un amore che sta nascendo o che forse è già nato. La Abate, comunque, ci tiene a precisare che, al momento, non fa molto caso a ciò che circola sul web su Giulio e Giulia. Non ha alcun rimpianto per quanto accaduto. "Ho provato a limare alcuni aspetti della mia personalità per fare andare bene le cose con lui, ma se non ci sono riuscita probabilmente è perché non ho trovato di fronte a me la persona giusta", dichiara oggi Giovanna.



















"Arriverà quel qualcuno capace di farlo accadere spontaneamente, senza che io neppure me ne accorga. Non ho rimpianti: oggi mi sento più risoluta e più consapevole di chi voglio avere al mio fianco per stare bene", continua poi la Abate nella sua intervista. La nuova tronista del Trono Classico è convinta che, se non avesse lottato fino all'ultimo, avrebbe probabilmente avuto dei rimpianti.















Non solo, oggi Giovanna Abate è felice per come siano andate le cose: "E sa che le dico? Sono contenta di aver dovuto fare i conti con un 'no', perché mi ha aiutata a distaccarmi davvero da quella persona e dalla situazione. Ora riparto da zero". Nel programma, Giovanna Abate spera di trovare ovviamente l'amore. In particolare, la tronista cerca qualcuno che possa innamorarsi anche della sua 'pesantezza', imparando a interpretarla come "un segno di interesse e volontà di capire le cose".











Solo a questo punto, potrà dire di aver trovato la persona giusta. Intanto, nella sua nuova intervista, Giovanna parla naturalmente della sua attuale collega, Sara Shaimi. Si dichiara felice di poter condividere il percorso con un’altra tronista, ma è convinta che siano caratterialmente molto diverse: “Credo che Sara sia una ragazza molto euforica, diversa da me.”

