“Ma ve ne siete accorti? È evidente…”. La prova del cuoco, è successo tra Elisa Isoardi e Claudio Lippi

Fanno ancora discutere alcune esternazioni dei due conduttore de La prova del cuoco. Ma non se ne parla sui social questa volta, ma sull’ultimo numero del settimanale Nuovo di questa settimana: una lettrice ha infatti scritto a Maurizio Costanzo, per la sua rubrica dedicata alle pagelle, per chiedergli se secondo lui tra Elisa Isoardi e Claudio Lippi c’è qualcosa che non va, sostenendo di notare una certa tensione tra loro a La prova del cuoco.

"Vedo un po' di tensione tra Lippi e la Isoardi: inizialmente pensavo si trattasse di frecciatine programmate, ma la battuta di Claudio su Zenit, che meriterebbe più applausi di Elisa, mi ha lasciato perplesso", ha dichiarato Enrico da Latina, il quale ha poi aggiunto: "Non vorrei che nascesse una nuova bagarre come quella di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe a I Fatti Vostri…".



















Rispondendo al lettore di Nuovo, Maurizio Costanzo ha affermato di non sapere se le frecciatine che Elisa Isoardi e Claudio Lippi (i quali hanno fatto un appello in diretta ad Anna Moroni) siano programmate o meno, sottolineando però: "La prova del cuoco aveva bisogno di essere movimentata un po' dopo il passaggio di testimone dalla Clerici alla Isoardi".















Con l'arrivo di Claudio Lippi, Elisa sembra aver trovato il ritmo giusto. Costanzo subito dopo ha aggiunto: "Il gioco delle frecciatine al vetriolo funziona, ma Elisa e Claudio non devono farsi prendere la mano, altrimenti rischiano di trasformare un momento di tv piacevole, in una bagarre".











Infine, mentre il lettore si è detto deluso da una televisione ormai sempre più litigiosa, Maurizio Costanzo ha sottolineato la crescita degli ascolti de La prova del cuoco: Claudio Lippi ed Elisa Isoardi (negli ultimi giorni protagonista di una gaffe, con una spettatrice che le ha chiuso il telefono in faccia!) ultimamente stanno infatti ottenendo risultati sempre più alti. Chissà se le cose andranno in rovina e si vedrà la rinascita dalle ceneri della Fenice di Antonella Clerici. Staremo a vedere.

