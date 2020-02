Il Grande Fratello Vip continua. E continuano le crisi e le discussioni dei coinquilini della casa. Quella che in questo periodo se la passa peggio è sicuramente Antonella Elia che ormai è completamente sola. Dopo la lite tra la ex valletta di Mike Bongiorno e Valeria Marini, il gruppo si è diviso e la maggior parte dei vip si è schierata contro Antonella Elia. Il motivo? La Elia, in un momento di furia, durante la lite, ha dato una spinta alla Marini. E no, la cosa non è piaciuta neanche un po’. Antonella Elia credeva che gli altri l’avrebbero compresa.

E invece no. E così si è ritrovata da sola. “Bisogna trovare una soluzione Anto”, le ha detto Adriana Volpe quando l’ha vista da sola in camera. La Volpe vorrebbe integrare di nuovo la Elia nel gruppo. Ma Antonella Elia la vede diversamente. “Al momento opportuno verrò eliminata e la soluzione si troverà. Ci sono caratteri che non possono convivere, quindi quando non ci sarò più, voi vivrete una vita felice senza di me”, ha reagito così la Elia. Continua a leggere dopo la foto



















Ma la Volpe cerca di farla ragionare: “Non pensi che si siano esasperati un po’ i toni?”. Antonella Elia non vuole saperne: “Io non voglio tornare indietro, questa è la mia essenza, non c’è soluzione. Io starò più isolata che posso per non creare fastidi, basta che poi non mi diano fastidio a me”. Insomma, si è messa di punta e insiste nel voler stare da sola. E non vuole essere infastidita. Adriana Volpe non si capacita della sua decisione. Continua a leggere dopo la foto















E pensare che sembrava che Antonella Elia avesse instaurato un buon rapporto sia con Adriana Volpe che con Licia Nunez. “Io non sento di affondare da nessuna parte, io agisco come le mie viscere mi dicono. Io voglio solo sopravvivere, a me non frega niente di trovare amicizie e intese, io qua sto con persone che non mi piacciono”, dice invece Antonella Elia. La Volpe non si dà pace. E cerca di trovare un accordo con lei. Continua a leggere dopo la foto









“Non è vero, c’è Aristide che ti piace, Licia che ti piace”, le risponde allora Adriana Volpe. Ma la Elia non la fa neanche parlare: “No Licia non mi piace più. Comunque, Adriana sono felice che hai trovato una situazione di beatitudine, io no. Qua c’è gente che passa il tempo a catturare anime. Io sto bene da sola, per conto mio, grazie dell’aiuto, io ormai sono così e non mi va di cambiare”. Allora la Elia incalza e chiede alla Volpe perché si preoccupi per lei. E la Volpe: “Perché dopotutto ti voglio bene”.

“Che orrore!”. GF Vip, quello che è successo tra Antonella Elia e Valeria Marini è troppo forte per non essere notato. Anche da ‘lei’…