Antonella Elia e Valeria Marini hanno avuto una discussione talmente accesa nella Casa del GF Vip che è sfociata in rissa. In breve, mentre i concorrenti del reality parlavano delle scene cinematografiche da interpretare per la prova settimanale, Valeria si è avvicinata ad Antonella sventolandole davanti il rosario. A quel punto la situazione è degenerata: la Elia l’ha violentemente spinta affermando: “La smetti? Cosa sono un’indemoniata?”.

E la Marini, che con la showgirl aveva già avuto scontri feroci nella Casa: "Mi hai messo le mani addosso! Grande Fratello hai visto?". Questo siparietto ha subito creato malumori nella Casa, con Valeria Marini che è scoppiata a piangere. Il gruppo si è praticamente schierato con l'ultima arrivata in Casa emarginando così Antonella Elia. Solo Adriana Volpe si è dimostrata più comprensiva nei suoi confronti ed è stato con la conduttrice che la showgirl si è poi sfogata.



















Dopo la rissa, Antonella Elia è convinta che verrà squalificata dal gioco: "Sarò eliminata. Ci sono caratteri che non possono convivere, quindi quando non ci sarò più voi vivrete una vita felice senza di me", ha detto ad Adriana. Che ha provato a farle capire che non c'era alcun motivo di alzare le mani, ma a quel punto la showgirl ha ribattuto secca.















"Io agisco come le mie viscere mi dicono. Voglio solo sopravvivere, non frega niente di trovare amicizie e intese", ha sottolineato Antonella, sempre senza filtri. Ma la Volpe ha provato comunque a farla ragionare dopo quello che è successo e la conseguente spaccatura del gruppo: "Io credo che in ogni situazione nessuno di noi meriti di affondare così in basso. Tu sei caduta in basso".











Ma Antonella Elia non è sembrata affatto accogliere il sostegno e il rimprovero di Adriana. Ha ammesso di non voler tornare indietro, questa è la sua essenza e non c’è soluzione: “Io starò più isolata che posso per non creare fastidi, basta che poi non mi diano fastidio a me”. E poi, curiosa di tanto supporto da parte della Volpe: “Perché fai questo per me?”. “Perché dopotutto ti voglio bene”, è stata la risposta della presentatrice. Antonella sarà davvero squalificata?

