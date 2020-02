Gaffe clamorosa di Barbara D’Urso. È successo in diretta nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il salotto tv che ogni pomeriggio tiene compagni ai telespettatori di Canale 5 e spazia su vari argomenti, dall’attualità alla cronaca fino alla televisione e al gossip. Anche giovedì 27 febbraio Carmelita non ha mancato di affrontare il delicatissimo tema del Coronavirus con gli ultimi aggiornamenti.

Poi un po’ di leggerezza con alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchion e Viceversa in studio. Ed è stato proprio con una di loro, la bella Martina, che la padrona di casa è incappata in uno scivolone di geografia che ha lasciato basito tutto il pubblico. E l’ha costretta alle scuse, naturalmente con un po’ di ironia. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo in diretta. (Continua dopo la foto)



















Dopo aver mostrato le immagini del programma quest’anno affidato a Paolo Ruffini, Barbara D’Urso ha messo alla prova le Pupe sfidandole sulla cultura generale. Ed è curioso che a rendersi protagonista di una gaffe clamorosa sia stata la conduttrice! Un momento imperdibile, anche se poi Barbara si è subito corretta. L’argomento era geografia e Carmelita ha chiesto a Martina quale fosse il capoluogo della Calabria. (Continua dopo la foto)















La bellissima Pupa campana, Martina Evangelista, dapprima ha risposto “Crotone”, poi si è corretta e detto “Catanzaro” che, come dovrebbero sapere tutti, è la risposta corretta. Ma Barbara D’Urso deve avere avuto un momento di confusione: “Ma non è Catanzaro, è Reggio Calabria”, ha esclamato la padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Che scivolone! (Continua dopo le foto)











Scivolone che, naturalmente, non poteva passare inosservato e ha scatenato l’ilarità generale in studio. E quando gli altri ospiti hanno fatto notare a Barbara D’Urso l’errore, la conduttrice, con simpatia, ha replicato: “Ho sbagliato io, con la mamma nata in provincia di Reggio Calabria, non so che Catanzaro è capoluogo”. E poi: “Nella prossima stagione de La Pupa e il Secchione ci sono io”.

