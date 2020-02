Il Trono Over di Uomini e Donne è sempre un successo. Ogni puntata del dating show condotto da Maria De Filippi dedicato alle avventure sentimentali di Gemma Galgani&Co viene seguito da più di tre milioni di telespettatori con il 25% di share. Un vero record, capace di spazzare via il Trono Classico, che quest’anno non è mai riuscito a decollare.

Con il tempo i telespettatori si sono affezionati di più alle dame ai cavalieri e il trono classico ne ha risentito tantissimo in termini di ascolti. Se i tronisti e le troniste arrivano al 18% di share, le vicende sentimentali (e non) di Gemma Galgani e il resto del parterre raggiungono uno share di oltre il 23%.Stando ai numeri, ovviamente, la messa in onda dell'over è preferita rispetto al classico e ogni puntata, grazie alle dame e ai cavalieri, registra ottimi ascolti.



















Una delle ultime coppie che ha appassionato il pubblico in studio e a casa è quella composta da Michele e la storica dama Barbara De Santis. Dopo un periodo no, la dama pare aver ritrovato il sorriso accanto al cavaliere 49enne di Lugano.

Michele lavora come broker, non è mai stato sposato e non ha figli. Arrivato in trasmissione si è presentato a Barbara De Santi: "Sei una donna bellissima, fantastica. Anche se sei qui da 6 anni, però purtroppo per motivi professionali seguo poco il programma. Hai degli occhi da cerbiatta che sono incantevoli. Mi piaci e mi piacerebbe conoscerti", ha detto il cavaliere.















La prima uscita è stata a Desenzano del Garda, e nella puntata andata in onda il 27 febbraio, i due si sono presentati nel centro dello studio per raccontare come sono andate le cose. "Faceva tutto schifo, ci hanno portato il pesce avariato", hanno detto i due. La serata è proseguita con tante chiacchiere, ma non hanno parlato di alcun bacio.









“Lui è fatto così, è timidissimo” ha detto Barbara “Ma è bello, bellissimo. Sembro io a corteggiare lui. Tu non mi hai mai detto che io sono bella”, ha ribadito la dama. “Come no? tu sei bellissima”, ha risposto Michele alzandosi dalla sedia per darle un bacio davanti a tutti. Applausi da tutto lo studio per il gesto di Michele.

