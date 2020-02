Amici 19, cambia tutto. Ad annunciarlo è Maria De Filippi nel corso delle conferenza stampa di presentazione della 19ma edizione del programma, al via venerdì sera su Canale 5, con un mese e mezzo di anticipo rispetto al previsto. Sarà una rivoluzione sotto tutti i punti di vista. Il serale si dividerà in tre.

Nella prima puntata arrivano le Sardine e telefonata a sorpresa stile Fiorello – Amadeus. Tante poi le novità di questa edizione. Ospiti della prima puntata: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma Marrone , Ermal Meta, Elisa e J- Ax. Non ci saranno poi né squadre né direttori artistici «Sono tutti contro tutti», ha spiegato Maria de Filippi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent che quest’anno parte in anticipo «ce l’hanno chiesto da Mediaset, partiamo un mese e mezzo prima del previsto, e ora siamo in corsa». (Continua a leggere dopo la foto)



















Tracciando un bilancio sulle edizioni del talent show più longevo della tv Maria De Filippi spiega: “La soddisfazione più grande che mi dà questo programma è l’opportunità che riesce a dare ai ragazzi, e non si tratta solo di diventare famosi ma anche una semplice lezione di canto o di ballo”. Tantissimi, infatti, sono stati i cantanti e i ballerini che proprio grazie al suo programma sono riusciti ad avere successo. (Continua a leggere dopo la foto)















Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Anbeta Toromani, Annalisa, Marco Carta, Valerio Scanu e i più giovani Elodie, Giordana Angi e Alberto Urso sono solo alcuni dei ragazzi che hanno sfondato grazie alla visibilità di Amici. “Mi fa piacere sapere di talent che hanno partecipato ad Amici dieci anni fa e adesso sono coreografi o assistenti coreografi”, ha detto la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nel corso delle edizioni sono passati alcuni cantanti, che adesso sono famosi e al tempo non ci siamo accorti di loro”, ha detto ancora la De Filippi, che però ha rivelato di avere un grande rimpianto: “Per esempio, due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Con Ultimo ci sentiamo al telefono ed abbiamo un bellissimo rapporto”.

“Ecco cosa mi ha detto Eleonora Giorgi”. Clizia Incorvaia squalificata dal GF Vip, la soffiata di Roberto Alessi