Notte insonne nella Casa del Grande Fratello a causa degli scherzi di alcuni concorrenti. Il risveglio di giovedì 27 febbraio è stato stellare. “Buongiorno stellare ragazzi, Patrick tu come hai dormito?”, ha chiesto Valeria Marini mentre lPatrick Ray Pugliese, particolarmente provato, ha risposto: “Ho dormito abbastanza bene diciamo, però hanno fatto scherzi tutta la notte” e subito l’attrice lo ha incalzato dicendo “Ma se ti sei barricato dentro l’oblò!”.

Successivamente i compagni d'avventura si spostano in giardino dove Sossio è già dalle prime ore del mattino a prendere il sole e Valeria, provando a riavvicinarsi ad Antonella, esclama "Perché non vieni anche tu, dai che c'è posto qua con noi" mentre la showgirl ancora assonnata risponde "Ma no, non ti preoccupare, devo ancora prendere il caffè, ho dormito poco".



















Infatti sembra proprio che i giochi notturni dei più vivaci concorrenti abbiano ormai superato il limite e Fabio Testi, ormai stanco e provato di esser svegliato continuamente, dopo aver dato il buongiorno ai coinquilini ha fatto una bella ramanzina. L'attore ha chiesto agli altri inquilini della casa di evitare di utilizzare creme e dentifrici per i loro giochi, in quanto c'è gente che non ha i soldi neanche per comprare il pane.















"Ragazzi volevo darvi un Comunicato Ufficiale interno nostro, vorrei dire basta agli scherzi di notte e con il cibo", ha detto. "C'è tutta la giornata per giocare e la sera c'è chi vuole riposare, poi non voglio vedere gavettoni con prodotti come dentifricio o creme quando c'è gente che non può comprare neanche il pane! Cerchiamo di dare il buon esempio per favore", ha spiegato Testi agli altri inquilini.









Patrick ha subito dato ragione al compagno: “Sono d’accordo, io seguirò questo regolamento” mentre gli altri vip accolgono il consiglio applaudendo fragorosamente l’attore.