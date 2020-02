Nuovo capitolo sulla vicenda riguardante la squalifica di Clizia Incorvaia al ‘Grande Fratello Vip’. Nell’appuntamento odierno di ‘Pomeriggio 5’ è stato ospite da Barbara D’Urso il direttore di ‘Novella 2000’, Roberto Alessi. Quest’ultimo è intervenuto sulla decisione del reality show di estromettere l’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina, che aveva proferito le ormai note frasi su Buscetta nei confronti del concorrente Andrea Denver. Alessi non è stato molto leggero nelle sue dichiarazioni.

E lui ha anche voluto condividere con gli italiani una confidenza fatta da Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, la quale qualche giorno fa aveva assunto una posizione contraria ed aveva criticato Clizia. Tornando al direttore di 'Novella 2000', ha affermato: "Io sono una delle persone più tolleranti che ci siano. Quella non è una gaffe, ma proprio un vizio ideologico". Ciò che non è andato giù all'uomo è stata la mancanza di scuse immediate da parte dell'ex gieffina.



















Infatti, l'ex partner di Sarcina ha deciso di porre le sue scuse solo quando il conduttore Alfonso Signorini ha parlato della situazione. Roberto ritiene che lei conoscesse la gravità delle sue parole, ma ha voluto comunque mantenere la sua posizione e non scusarsi subito. Ed ecco poi arrivare le frasi sulla Giorgi: "Ho parlato anche con Eleonora Giorgi, che vuole molto bene a Clizia perché ama suo figlio. E tutte le mamme se qualcuno vuole bene al figlio, già vogliono bene alla ragazza".























Roberto Alessi ha aggiunto: "Eleonora ha detto: 'Sti ragazzi sono cresciuti un po' nell'ignoranza di quello che è una situazione gravissima in Italia. E questo è successo, che lei pensava che non fosse grave". Ma sulla questione è successivamente intervenuta anche Barbara D'Urso, che non è sembrata troppo convinta di questa versione dei fatti: "Questo non lo so. Presto vedrò Clizia e lo chiederò a lei in diretta, insieme a voi". Dunque, non resta che aspettare la sua presenza in studio.

Sulla sua squalifica dal ‘GF Vip’, Clizia sui social aveva scritto: “È stato un singolo episodio di cui ho preso atto, mi sono sentita mortificata ed ho chiesto scusa. Ma si sa molti aspettavano famelici un mio passo falso. Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono odio per degli sconosciuti. In un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità”.

