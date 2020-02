Nella puntata del programma di Barbara D’Urso in onda domenica 23 febbraio, senza pubblico, Morgan ha attaccato Cristiano Malgioglio, dopo aver visto il filmato del paroliere a #CR4 – La Repubblica delle Donne in cui si è infuriato con un ospite di Piero Chiambretti: “Morgan un genio? I geni sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury”.

Per Malgioglio, inoltre, chi definisce Morgan un genio deve solo vergognarsi. Dopo aver appreso della sua sfuriata, Morgan a Live Non è la D'Urso ha attaccato il famoso paroliere: "Rappresentazione dell'ignoranza, lui rappresenta tutta una serie di persone. Ha detto che i geni sono Mozart, discorso ignorante, Cristiano Malgioglio siccome genio è Stockhausen, devi dirmi un suo brano. Non andare su Google però, ignorante!".



















Così durante Live Non è la D'Urso senza pubblico (e questo ha messo in difficoltà Barbara D'Urso), Morgan si è scagliato contro Cristiano Malgioglio sostenendo di non ritenersi per niente un genio della musica. Il cantautore ha preso possesso della telecamera e ha dato del poveraccio a Malgioglio. Solo qualche giorno fa a schierarsi contro il cantautore facendo un duro attacco nei suoi confronti era stato proprio Cristiano Malgioglio a #CR4 – La Repubblica delle Donne che poi aveva abbandonato lo studio, sostenendo che "siamo pazzi a definirlo genio".















Da anni ospite fisso al programma di Chiambretti, La Repubblica delle Donne, ma dopo la lite con il conduttore per la questione Bugo e Morgan, il cantautore non si era presentato in puntata lasciando un po' sorpreso il pubblico e lo stesso Chiambretti. "Siamo diventati Morgan e Bugo. La cosa mi dispiace, Malgioglio non c'è, la gabbia è vuota", ha detto il conduttore.









In realtà il cantautore c’era, ma era seduto dietro le quinte. Chiambretti è uscito dallo studio per raggiungerlo e per chiedergli di rientrare, e qui zia Malgy ha lasciato tutti senza parole. “Ho un contratto con Mediaset e se non sono presente pago una multa. Che me ne frega di Morgan, lei deve farmi parlare”, spiega Malgioglio. “Non vorrei rompere un’amicizia per una sciocchezza”, ha aggiunto Chiambretti. Il video della confessione di Malgioglio, neanche a dirlo, è diventata virale.

