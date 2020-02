“L’uomo dei miei sogni”. Bianca Guaccero, confessione privata a Detto Fatto: e il pensiero vola

Un momento magico che sembra non finire per Bianca Guaccero. La conduttrice sta infatti vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Dopo Detto Fatto infatti, la Rai ha deciso di affidarla il programma di punta del sabato sera di Rai 1. Un’impresa contrastare un gigante come Maria De Filippi, ma anche una sfida che Bianca Guaccero sta affrontando con il giusto piglio, coraggio e tanta determinazione. I risultati di ‘Una vita da cantare’ insieme a Enrico Ruggeri sono più che positivi.

Il segreto? Della dolcezza di Bianca Guaccero che oggi a Detto Fatto si è lasciata andare a una confessione sul suo uomo ideale. Basta addominali scolpiti e pettorali d’acciaio, lei preferirebbe un fidanzato con un po’ di pancia (senza esagerare) e con dei veri contenuti. Continua dopo la foto



















Non starebbe mai insieme a un ragazzo molto più giovane di lei: ha avuto sempre storie dove la differenza d’età era minima, massimo di cinque anni. Si è sempre trovata bene coi suoi coetanei, come ha spiegato nel bel mezzo della SuperClassifica Jon, durante la quale sono state prese in considerazione coppie con fidanzati dall’età molto diversa. Continua dopo la foto















La conduttrice di Detto Fatto ha parlato degli ex fidanzati e ha spiegato com’è l’uomo dei suoi sogni: “Questi addominali sono troppo respingenti! Ci vuole qualcosa da afferrare”; Jonathan Kashanian le ha chiesto di presentargli qualche ex fidanzato, ma la Guaccero è riuscita a eludere la domanda in questo modo: “Dopo esser stati con me, sono andati tutti all’estero”. Continua dopo la foto











Jonathan l’ha pizzicata così: “Facciamo una squadra di calcio se li dovessimo mettere tutti insieme. Lo so che ti piacciono i calciatori e… i rockettari!”. Ma è vero che a Bianca Guaccero piacciono soprattutto i giocatori di calcio? No, anche se: “Sono stata con un calciatore a 18 anni”. Questo però non significa che impazzisce per i calciatori. Adesso Bianca Guaccero non è fidanzata ed è totalmente concentrata sulla figlia .

