Nella giornata di giovedì la tensione tra Valeria Marini e Antonella Elia è arrivata alle stelle e dalle parole si è passati anche a uno spintone. È accaduto durante la scrittura della sceneggiatura per la regia del film ‘Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello’.

Le due hanno inziato a battibeccare. Valeria le ha fatto un segno con la mano e Antonella ha perso la pazienza, dandole un colpo all’altezza del seno. “La smetti? Mi hai rotto i cogl***”, urla Antonella Elia a Valeria Marini spingendola lontana da sé. “Ma mi hai messo le mani addosso? Io non ho parole”, ha detto Valeria Marini rivolgendosi poi al Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Hai visto? Mi ha messo le mani addosso”. “Vai pure a dirlo, ti ho dato una spinta”, ha risposto la Elia con toni molto accesi.

“Mi hai dato una botta al seno”, spiega Valeria Marini. Ma la risposta di Antonella Elia è al veleno: “Tanto non hai sentito nulla, hai solo plastica nelle tette. Non ne posso più”, continua Elia. (Continua a leggere dopo la foto)















Fabio allora, vedendo salire la tensione fra le coinquiline, interviene allontanando Antonella e dice “Ma stiamo qui e non ce ne andiamo, finiamo in bellezza, non ti fare il sangue amaro” mentre Adriana, preoccupata per Valeria, cerca di tranquillizzarla dicendo “Purtroppo è una mina vagante, ormai è difficile, mi sembra eccessivo reagire così”. È evidente che i dissapori fra le due concorrenti sono ancora molti e placare gli animi infuocati di due donne così forti non sarà semplice per gli altri coinquilini. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo la lite Valeria Marini è scoppiata in lacrime e ha rivelato di aver subito violenza fisica e non è più disposta ad accettarlo. “Mi va di piangere perché non voglio subire le mani addosso, le ho subite in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente”, ha detto la Marini. La showgirl non ha rivelato da chi ha subito violenza, ma ha deciso di condividere con alcuni inquilini della casa questo retroscena sconosciuto della sua vita.

“Lo condurrà lei”. Bomba Isola dei Famosi: il colpaccio di Mediaset