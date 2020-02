Sconcerto a Pomeriggio 5: una telefonata in diretta ha spiazzato tutti gli ospiti in studio e, ovviamente, la stessa Barbara D’Urso. Ma andiamo con ordine. Tra i tanti argomenti trattati in puntata, primo tra tutti l’allarme Coronavirus in Italia, Carmelita ha dato spazio a uno dei gossip più ‘caldi’ degli ultimi giorni.

Quello che riguarda Elena Morali. Ospite nello studio di Pomeriggio 5 Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali, che ha parlato della presunta storia tra la bella ex Pupa Elena e Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. “Io e Elena non stiamo insieme, è malata veramente, ha bisogno di essere aiutata – ha detto Di Lorenzo, vero fiume in piena con la D’Urso – Ora ho un rapporto fraterno con lei, non più malato”. Spazio poi al gossip che riguarda Favoloso e sulla presunta lite avvenuta tra Di Lorenzo e l’ex gieffino. “Storia costruita ad hoc… Io mai ho avuto una colluttazione con lui fuori dagli studi Mediaset”. (Continua dopo la foto)



















“Ora la Morali e Favoloso sono a Beirut – ha proseguito l’ex fidanzato di Elena – e hanno chiamato Fiumara (il paparazzo, ndr) che però si è rifiutato di andare. Elena e Favoloso hanno organizzato una finta paparazzata. Lei mi ha detto ‘Anche Belen ha fatto così’”. Daniele ha continuato a ribadire che la sua ex ha bisogno di aiuto e dichiarato anche di aver denunciato Favoloso: “Ha falsificato le mie chat”. (Continua dopo la foto)















Ancora: “Una sera Elena è tornata a casa, dopo essere andata a una festa con Luigi e altri amici, e mi ha detto che aveva bevuto e che forse c’era qualcosa d’altro nel bicchiere. Mi prendo pienamente la responsabilità di quel che dico”, ha proseguito Daniele per poi concludere che “Favoloso, prima di Elena, ha contattato anche Francesca Cipriani e Jessica Mazzoli per fare finti scoop, loro possono confermare”. A quel punto è arrivata la telefonata a sorpresa di Favoloso. In diretta. (Continua dopo foto e post)











“Siamo a Beirut e stiamo andando a Damasco. Sono con Elena. Questo signore è stato allontanato da lei, non lo accetta e la vuole fare apparire come una pazza”, ha spiegato Favoloso. E poi la confessione che ha spiazzato tutti: “Io e lei non siamo fidanzati, ma io la sto corteggiando. Mi piace molto”, ha rivelato a una Barbara D’Urso letteralmente a bocca aperta. Così come i suoi opinionisti presenti in studio.

