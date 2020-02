“Adriana Volpe non c’è”. GF Vip: il pubblico, preoccupato, lancia l’allarme

Adriana Volpe è una delle concorrenti più discusse al GF Vip. Qualsiasi cosa succeda nella Casa, non c’è diretta in cui Alfonso Signorini non la interpelli. La conduttrice ed ex volto de I Fatti Vostri fa spesso da paciere e, allo stesso tempo, non perde mai occasione di dire la sua. Anche a costo di scagliarsi pesantemente contro i compagni di avventura pur di difendere il suo punto di vista.

E sta facendo parecchio parlare anche il suo rapporto di complicità con Andrea Denver. Anche nelle ultime ore molti telespettatori del reality di Canale 5 hanno messo l’accento su quella che sembra una grande intesa. C’è anche chi spera che accada qualcosa tra la presentatrice e il modello nonostante siano entrambi impegnati. Lei è sposata, lui fidanzato ma nella Casa sono sempre più vicini, notano i fan. (Continua dopo la foto)



















E infatti è già esploso il gossip su Twitter dopo averli visti insieme alla festa mascherata organizzata nella Casa e dopo, in giardino. Non è successo niente, sia chiaro, ma quella vicinanza (soprattutto di Denver) sta destando sospetti. Il pubblico ha notato sguardi languidi e tante accortezze ultimamente. Tanti, per esempio, hanno sottolineato come lui non si stacchi mai da Adriana. (Continua dopo la foto)















Ma c’è un altro gossip che è scoppiato nelle ultime ore in rete e che ha subito preoccupato i fan della bella Adriana Volpe. A un certo punto la conduttrice è come scomparsa dalla diretta del GF Vip ed è partito “l’allarme”. Alcuni follower hanno iniziato a chiedersi dove fosse finita. “È uscita?”, si è domandato qualcuno. Nel dettaglio, durante il pomeriggio i nominati sono stati chiamati nella stanza del super led per tracciare la linea della vita. (Continua dopo le foto)











Alcuni hanno ipotizzato che anche la Volpe fosse chiusa lì nonostante non fosse in nomination. “Ma dov’è Adriana?”, “Non è nominata, perché dovrebbe essere in super led?”, le domande dei fan. E poi, in mattinata, la Volpe sarebbe andata spesso in confessionale destando sospetti: “Perché tutta la mattina lei e Denver si sono alternati in confessionale?”. In ogni caso, più tardi Adriana è “riapparsa” nella Casa, quindi il pubblico può stare tranquillo.

