Antonio Zequila, al GF Vip nuove rivelazioni ‘hot’ su Adriana Volpe: “Tutta la verità”

Il gossip tra Antonio Zequila e Adriana Volpe sembrava acqua passata. Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì, i due si sono scontrati e hanno parlato di quanto riferito da Er mutanda (”Ho avuto un flirt con Adriana Volpe”). “Interrogata” da Signorini in diretta, Adriana non aveva fatto retromarcia su Antonio: “Vantarsi di una cosa finta, è come creare una bacheca in cui metti finti trofei di caccia. Significa usare le donne come trofeo, come bollino.” Zequila, molto infastidito, a quel punto aveva alzato i toni e ribadito: “Sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote Francesco che ha 13 anni, se non lo dovessi vedere più”.

Poi però, dopo aver detto che non può passare "come una persona bugiarda" e che all'Isola dei Famosi si è trovato a raccontare "flirt di un giorno, una sera, con persone conosciute", ha voluto raccontare l'incontro con Adriana Volpe: "Ho conosciuto la Volpe in un locale di Milano una sera. Il giorno dopo mi ha portato il suo composit vicino a Principessa Clotilde dove abitavo, quindi lei mi conosce molto bene e abbiamo preso un caffè". Ma anche in studio il racconto di Zequila era sembrato incompleto e alla fine aveva confessato. "Ho sbagliato non è stata una storia".



















Antonio Zequila è tornato a parlare del famoso e discusso "flirt". L'attore non si dà pace e non riesce a spiegarsi perché la conduttrice neghi con fermezza e determinazione ciò che c'è stato tra di loro, ma soprattutto dichiara di sentirsi molto offeso dalle affermazioni fatte da Adriana durante un confessionale mostrato in puntata.















In cucina insieme ad Antonella, Antonio si sfoga: "Sono tornato a sorridere, ma sono rimasto male per le bugie e le falsità degli altri, ma chiariremo, al costo di fare la persona inelegante, chiariremo tutto". Antonella si dimostra complice di Antonio: "Tu dici che hai avuto una -one night stand- e lei non vuole ammettere, se io vado con un uomo non ho problemi a dirlo". Antonio, che probabilmente si sente toccato nell'orgoglio, esclama: "Ma era una cosa di 30 anni fa ed ero bello come il sole".









Antonella cerca di comprendere i motivi di Adriana: “Il tuo dichiarare le conquiste fa sì che le donne diventano delle medaglie, e magari lei non vuole far parte di queste medaglie”. Antonio: “30 anni fa ero già Zequila, il gap c’era tra me e lei”, ammette orgoglioso lasciando intendere che la notorietà era una prerogativa solo sua. Antonio metterà tutto in chiaro come promesso? E Adriana come reagirà all’ennesima dichiarazione di Antonio? L’unica cosa che sappiamo è che tra i due qualcuno sta mentendo.

