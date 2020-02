E continua a far discutere la lite furibonda avvenuta nel salotto tv di Live Non è la D’Urso tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Dopo che il critico d’arte è stato bandito dai programmi Mediaset, Striscia la notizia ha infatti divulgato un fuorionda della discussione, che è avvenuta in diretta.

In breve, per chi non avesse seguito la puntata di domenica scorsa, tutto è partito da un’affermazione del critico d’arte e opinionista rivolta a Stella Manente, protagonista della recentissima edizione de ‘La Pupa e il Secchion e Viceversa’, che Sgarbi ha definito “una raccomandata di Berlusconi”. Da lì la situazione è degenerata tra insulti pesanti e la richiesta di Barbara D’Urso di lasciare lo studio. Lui, però, si è rifiutato di andarsene: “Io sono tuo ospite e non me vado. Se poi Berlusconi mi ha parlato di te, ti piaccia o no. Non fare quel tono di mamma. Io non ho bisogno di prediche da nessuno”. (Continua dopo la foto)



















Poi ha rincarato presto la dose dicendo che la stessa D’Urso avrebbe ottenuto un trattamento simile in passato da Berlusconi. “Ma sai quanti calci nel cul* che ti dò, Vittorio Sgarbi? Finché si gioca, si gioca…”, ha detto la conduttrice visibilmente irritata che poi, dopo essere stata insultata (“Vaffa***, hai rotto il ca**o!”, “Capra!”) dal critico, lo ha invitato a uscire dallo studio. (Continua dopo la foto)















Pochi secondi dopo Barbara ha lanciato la pubblicità. E ora grazie a Striscia, sappiamo cosa è successo in studio in quei 2 minuti in cui il pubblico vedeva gli spot. La D’Urso, furiosa, si è diretta dietro le quinte e uno dei suoi autori, Ivan, l’ha invitata a non mandare via dal programma il suo ospite. Ma la reazione della conduttrice è stata furibonda. (Continua dopo le foto)









“Ma stai scherzando? Mi ha detto vaf***. Ma che sei matto? Guarda, Ivan, ti prego eh! Per favore, ti prego, ognuno reagisce come gli pare. Questo è il mio modo. È un tuo punto di vista, il mio è un altro. Ma ci mancherebbe altro, mi dici vaf*** in diretta a me. Ma stai scherzando? O chiede scusa o esce dallo studio. Vaglielo a dire”. In ogni caso nelle ultime ore Sgarbi si è scusato con Carmelita sulle pagine de Il Giornale e chiesto un confronto in radio, a La Zanzara. Ma lei non ha ancora risposto.

Qui il video del fuorionda diffuso da Striscia la Notizia

Lutto atroce per Ornella Muti: “Mi manchi come l’aria!”. La famiglia intera sotto choc