Tra Valeria e Antonella non corre buon sangue e da quando la Valeriona nazionale è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, a mano a mano che le ore passano, la tensione tra le due sale. Tutto è iniziato questa mattina quando le due inquiline hanno discusso animatamente per accaparrarsi l’amicizia di Aristide, celando dietro un banale pretesto un’antipatia ben più radicata.

Durante la giornata di mercoledì, Antonella e Valeria si sono tenute a debita distanza, ma la convivenza forzata impedisce a questa lontananza di protrarsi troppo a lungo e infatti appena i loro sguardi si sono incrociati si è accesa di nuovo la miccia. “Se fai il bagno con lei, con me hai chiuso”, ha detto la Elia a MUmmy. Subito pronta la risposta di Valeria Marini: “Antonella sei castrante. Io vengo prima, ci conosciamo da vent’anni. Avevamo la stessa sensitiva”. Antonella Elia conclude sarcastica: “Pure la sensitiva, voglio scappare”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Dopo un’iniziale serenità, i toni cominciano ad accendersi. “Tu non sei simpatica Valeria. Tu pensi di essere chissà che e non sei niente. Questa è la mostruosità della cosa”, è l’attacco di Antonella. Ma Valeria non ci sta: “Ecco, tiri fuori la cattiveria che c’è in te. Poi vedrai quando esci”. Antonio Zequila entra nella discussione per provare a calmare le acque: “Aristide sapevo che emanavi fascino, ma non fino a questo punto. Adesso mi vado a chiudere nella sauna perché mi hai proprio surclassato”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poco dopo gli animi si sono riaccesi. Antonella vestita di tutto punto da perfetta sirenetta per gli scatti del calendario di Grande Fratello Vip, si aggira per la Casa alla ricerca di Antonio e Aristide, che devono fotografarla per il servizio. Valeria, nel vederla, si fa sfuggire un commento e lo rivolge proprio ad Antonio: “Che fai, vai a fotografare la bambola assassina, il tema era un altro!”, commenta ironica mentre ride a crepapelle. Antonella, a pochi passi da lei, sente tutto e sbotta: “Stai a sbraitare da un’ora, stai dando i numeri? Guarda che io ti vengo vicino e ti zittisco subito!”, dice e il tono è minaccioso. Valeria, “Stai calma!”, le suggerisce ridendo. (Continua a leggere dopo la foto)









Antonella si allontana insieme ad Aristide e Antonio: “Ragazzi però difendetemi un attimo, io non posso impazzire, ora ho due corvi sulle spalle, non posso vivere così, zittitela un attimo quell’imbecille! Io le salto al collo”, urla. “Io non ce la faccio, dovete difendermi. È un’imbecille, mi ha chiamata bambola assassina”. Antonio e Aristide cercano di calmarla e nel frattempo la distraggono istruendola sulle pose da tenere per gli scatti.

