“Cambia tutto!”. Amici 19, sarà una rivoluzione sotto tutti i punti di vista: a dirlo è proprio Maria De Filippi

Amici 19, cambia tutto. Ad annunciarlo è Maria De Filippi nel corso delle conferenza stampa di presentazione del programma. Sarà una rivoluzione sotto tutti i punti di vista. Il serale si dividerà in tre. Nella prima puntata arrivano le Sardine e telefonata a sorpresa stile Fiorello – Amadeus. Tante poi le novità di questa edizione. Ospiti della prima puntata: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma Marrone , Ermal Meta, Elisa e J- Ax.

Non ci saranno poi né squadre né direttori artistici «Sono tutti contro tutti», ha spiegato Maria de Filippi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent che quest’anno parte in anticipo «ce l’hanno chiesto da Mediaset, partiamo un mese e mezzo prima del previsto, e ora siamo in corsa». Continua dopo la foto



















Ma ci sono altre novità: le puntate saranno nove, dieci i ragazzi in gara, finale dopo sei puntate. «Le ultime tre puntate saranno una grande festa con i vecchi alunni che hanno già partecipato ad Amici, parteciperà anche il vincitore dell’edizione attuale. Nella prima puntata degli ex ci saranno tra gli altri Enrico Nigiotti e Michele Bravi. Vincenzo ballerino secondo nell’edizione dello scorso anno e Sebastian che rientra direttamente da Londra. Continua dopo la foto















Altra novità di quest’anno Amici prof dove saranno gli allievi a giudicare i professori nel canto e nel ballo», in questa sezione ci saranno Al Bano e Romina che duetteranno con i professori. Tre tipologie di voto previste: Giuria tecnica, televoto e Var La Giuria tecnica sarà composta da: Gabry Ponte, Loredana Bertè, e Vanessa Incontrada con la presenza di Tommaso Paradiso che non è giurato. «La scelta – spiega in conferenza Maria De Filippi – è stata fatta di comune accordo, Tommaso segue il programma e commenta. Decideremo insieme pian piano se sarà presente per tutte le puntate». Continua dopo la foto











La terza parte del serale sarà dedicata ai professori, che si esibiranno giudicati dagli studenti. «Mi divertivo molto a far ballare e cantare i prof in queste puntate del sabato pomeriggio, Al Bano e Romina sono previsti per Amici PROF, cioè i ragazzi saranno i giudici con cui dovranno cantare, ce ne saranno altri con cui duettare. Il vincitore verrà abbinato al ragazzo che avrà dei benefit»

