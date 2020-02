“È finita”. UeD, dopo lo scontro in studio è addio per la coppia del trono over

Dame e cavalieri del Trono Over hanno dato spettacolo durante la puntata di Uomini e Donne. Il passato riaffiora per Gemma Galgani e diventa realtà. Infatti Remo è tornato in puntata e mostrato una sorprendente felicità nel rivedere Gemma. E poi non vanno dimenticati Samuel e Alessia, che discutendo animosamente sono giunti alla conclusione di interrompere la loro conoscenza per incompatibilità di carattere e di vedute. I commenti negativi di Simonetta sembrano convincere Alessia di cose non del tutto vere e la dama non mostra di avere una personalità molto forte. Samuel sembra essere molto infastidito da questo. Vediamo cosa è successo.

Oltre a dame e cavalieri, anche Gianni Sperti ha animato la puntata. In seguito alla lite pubblica avuta con Barbara De Santi sembra aver raggiunto un compromesso e risolto l'incomprensione. Infatti, è stato proprio Gianni a dimostrare una spiccata sensibilità. In merito alle frecciatine mosse sul rapporto con l'ex moglie del ballerino, Paola Barale, Gianni ha preferito mettere tutto tacere con un abbraccio. Vedendo la dama in lacrime, Gianni non ha aggiunto nulla, ma ha preferito risolvere con un abbraccio di riappacificazione. Ciò non significa che i due siano diventati fratello e sorella, come ha tenuto a precisare Maria de Filippi, ma sicuramente faranno molta attenzione a non replicare l'increscioso litigio. In futuro si capirà meglio se la lezione è stata compresa da entrami.



















Per quanto riguarda la frequentazione tra Samuel e Alessia c'è molto da dire. Samuel Baiocchi è apparso infuriato nei confronti di Alessia: "All'inizio, quando hai chiuso, ci sono rimasta male. Poi, dopo, mi sono fatta una risata perché sei contraddittorio perché la settimana scorsa mi hai detto che ti ho fatto provare sensazioni che non provavi da tempo e il giorno dopo chiudi. Sei contraddittorio. Poi perché mi dici che siamo incompatibili? Con me volevi pulire la tua immagine. Tu cercavi il contatto fisico e io non te l'ho dato", afferma Alessia. Samuel allora spiega i motivi della freddezza: "Lei qui è diversa rispetto a come si presenta fuori. Non so se si lascia condizionare dalle persone con cui è in hotel o in camerino".























Samuel è convinto che Simonetta influenzi negativamente la dama. Simonetta ammette che: "Non mi piace come ti comporti, ma a lei non ho mai detto niente". Pare che i due non riescano a trovare un punto d'incontro, motivo che ha fatto arrivare alla conclusione di interrompere la frequentazione. Durante l'ultima esterna trascorsa insieme, Alessia ha detto i essere stata lasciata sola: il bacio non sembra essere stato adeguatamente gradito. Alessia non ha più voluto avere altri contatti fisici con Samuel, quindi la crisi è stata in qualche modo preannunciata. Ormai sembravano essere arrivati al punto di non ritorno, ma hanno voluto provare, senza esiti positivi. Per Alessia, Samuel aveva deciso di interrompere la conoscenza di Aurora.

Durante le anticipazioni pubblicate da WittyTv, Samuel aveva già chiesto ad Alessia di spiegare i reali motivi della sua freddezza: “Devi dire la verità”. Alessia non sembra fidarsi del cavaliere e lo ammette senza più alcun timore di farlo. Evidentemente è vero che alcune amicizie in studio hanno influenzato l’opinione della dama, che non ha più avuto il giusto stimolo di proseguire nella frequentazione. A loro la decisione definitiva. Al momento, però, si sa che la situazioni meriti maggiori approfondimenti, senza dimenticare Gemma e un passato che in studio è diventato carne e ossa.

